Ganderkesee. Gleich zwei versuchte Einbrüche hat die Polizei in den vergangenen Tagen in der Gemeinde Ganderkesee registriert: Im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Kita an der Straße Industriepark. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher zwar nichts mit, verursachten aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. An der St.-Hedwig-Kirche am Habbrügger Weg waren unbekannte Täter am Montag in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr aktiv: Dort öffneten sie gewaltsam eine verschlossene Schublade eines Schrankes, erlangten jedoch auch in diesem Fall kein Diebesgut. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Rufnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.