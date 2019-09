Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein Einfamilienhaus am Brauereiweg war laut Polizei Ziel von Einbrechern, und zwar am helllichten Tag: Zwischen 11 und 14 Uhr müssen die Täter am Freitag in das Gebäude eingedrungen sein, berichtete die Polizei am Wochenende. Vermutlich gelangten sie durch eine unverschlossene Tür in das Haus eines älteren Ehepaares. Entwendet wurde Goldschmuck in größerem Umfang. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.