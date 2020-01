Ein 54-jähriger Rumäne ist einem Richter am Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt worden. (Björn Hake)

Durch ein Scheibenklirren ist eine 33-jährige Frau am Donnerstag gegen 22 Uhr auf einen Einbruchsversuch in ihr Wohnhaus an der Mackenstedter Straße in Delmenhorst aufmerksam geworden. Nach Angaben der Polizei war die Frau zu dem Zeitpunkt in ihrem Wohnhaus, als sie das Geräusch wahrnahm. Einen kurzen Moment später traf sie in ihrem Haus auf den Einbrecher, der sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt verschaffte. Als der Einbrecher die Frau sah, ergriff er sofort ohne Diebesgut die Flucht.

Ein weiterer Zeuge beobachtete dann, wie der Einbrecher in einen angrenzenden Garten flüchtete, sodass die verständigte Polizei den Tatverdächtigen schließlich vor Ort in einem Gebüsch sitzend entdeckte. Ein Einbruchswerkzeug fanden sie in unmittelbarer Nähe zum Tatort.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 54-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Noch in der selben Nacht nahmen die zuständigen Polizeibeamten Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg auf. Nach Prüfung des Sachverhalts stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg schließlich einen Antrag auf Untersuchungshaft. Die Vorführung des dringend Tatverdächtigen erfolgte dann bereits am Freitag vor einem Richter am Amtsgericht Delmenhorst. Dieser erließ Untersuchungshaft. Der Mann wurde im Anschluss an eine Haftanstalt überstellt.