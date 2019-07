Unbekannte haben am Mittwoch die Gelegenheit genutzt und sind unbemerkt in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst eingedrungen, als die Bewohner gerade im Garten gearbeitet haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr. Die Täter betraten das Haus durch die unverschlossene Terrassentür des Hauses an der Hindenburgstraße, suchten gezielt nach Wertsachen und nahmen Schmuck und Bargeld an sich. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0 42 21 / 1 55 90 zu melden. Die Polizei rät, Türen und Fenster auch bei nur kurzen Tätigkeiten außerhalb der Wohnung oder des Hauses zu verschließen.