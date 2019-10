Einbruch in die Käthe-Kollwitz-Grundschule: Wie die Polizei berichtet, müssen die Täter zwischen Dienstag, 1. Oktober, 20 Uhr, und Mittwoch, 2. Oktober, 8 Uhr, zugeschlagen haben. Sie brachen ein Fenster auf, um in das Innere der Schule an der Hasberger Straße zu gelangen. Dort wurden laut Polizei diverse Räume durchsucht. Entwendet wurden schließlich Bargeld, ein Lautsprecher sowie ein Tresor. Die Schadenshöhe gaben die Beamten mit etwa 1000 Euro an. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, mögen sich unter 0 42 21 / 1 55 90 melden.