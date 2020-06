Auf Kipp stehendes Fenster

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einbruch am hellichten Tag

Andreas D. Becker

Ein auf Kipp stehendes Fenster reichte Einbrechern aus, um am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus an der August-Hinrichs-Straße in Delmenhorst einzubrechen. Dann durchsuchten sie das Haus.