Eine Baustelle an der Robert-Koch-Straße in Ganderkesee ist das Ziel von Einbrechern geworden. Die bislang unbekannten Täter entwendeten laut Polizei zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, Maschinen und Werkzeuge. Indem sie mit Pflastersteinen die Scheibe eines Lagers zerstörten, verschafften sie sich Zutritt zu den Räumen, wo sich die Maschinen und Werkzeuge befanden. Den entstandenen Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.