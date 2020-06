So stellen sich viele junge Menschen den Start in das Berufsleben vor. Die Rezession bedroht aber auch die Ausbildungsplätze. (Christoph Schmidt)

Bis Mitte Mai haben Unternehmen im Landkreis 34 Prozent weniger Ausbildungsverträge unterschrieben als ein Jahr zuvor. Zwar sinkt durch den demographischen Wandel und die Rückkehr Niedersachsens zum Abitur nach 13 Jahren die Zahl der Bewerber. Doch von einem „Bewerbermarkt“, in dem sich junge Menschen zwischen vielen Möglichkeiten entscheiden können, kann in vielen Branchen keine Rede mehr sein. „Manche Branchen stehen jetzt angesichts der Situation vor der Frage, ob sie ausbilden können und ob sie es dann auch sollen, wo noch ungewiss ist, wohin die Reise gehen wird“, sagt Ludger Wester von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Oldenburg.

Denn das ist der Punkt: Wie sich die Wirtschaft entwickeln wird, kann niemand sicher vorhersagen. Die Politik fährt mit der Wissenschaft auf Sicht und hofft, durch ihre Maßnahmen die Infektionszahlen niedrig zu halten. Denn einen zweiten Lockdown will niemand. So leidet besonders die Gastronomie, die gegenwärtig nur 60 Prozent ihrer Plätze besetzen darf, unter einem deutlich geringeren Umsatz. Und das verarbeitende Gewerbe, dass seine Produkte besonders gern ins Ausland verkauft, weiß nicht, ob die Absatzmärkte überhaupt vorhanden sein werden, ob zum Beispiel noch jede Straße auf der Welt saniert wird und dafür die entsprechenden Baumaschinen verschifft werden können.

Der zweite Punkt ist ein vornehmlich technischer: „Manche Unternehmen haben auf reine Online-Bewerbungen umgestellt, weil sie zum Beispiel keine betriebsfremden Personen mehr auf ihr Gelände lassen. Doch die Umstellungen müssen zunächst vorgenommen werden und das führt zu Verzögerungen“, so Wester weiter. So mag der starke Einbruch im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass bislang einfach noch nicht alle Ausbildungsverträge unterschrieben sind, weil die Bewerbungsgespräche erst in den nächsten Wochen geführt werden. „Die wenigsten Betriebe hatten zu Jahresbeginn videokonferenzfähige Computer, die wurden zum Teil nur aufgrund von Corona angeschafft“, sagt Wester. Die Situation zwingt alle zumindest in Teilen neu zu denken und nach Alternativen zu suchen, weshalb die IHK gegenwärtig auch noch von einem Rückstau bei den bearbeiteten Bewerbungen ausgeht.

Zu Gute kommt der Region die kürzlich von der Bundesregierung beschlossene Ausbildungsprämie, die Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern erhalten können, wenn sie die Zahl ihrer Auszubildenden stabil hält. „Unsere Mitgliedsbetriebe sind zum großen Teil kleine und mittelständische Unternehmen, knapp die Hälfte der Betriebe, die gegenwärtig ausbilden, haben ein bis drei Auszubildende. Insofern deckt sich der Ansatz hervorragend mit unserer Mitgliederstruktur“, sagt Wester.

Die Bundesagentur für Arbeit hatte kürzlich ihre Zahlen über potenzielle Bewerber und freie Ausbildungsplätze veröffentlicht. Auch hier sahen die Zahlen nicht besonders rosig aus: So lag die Zahl der Ausbildungsstellen zum Stichtag 15. Mai um 63 Stellen niedriger als im Vorjahresmonat, nämlich 590 Stellen, was einem Rückgang von 10,3 Prozent entspricht. Von den 590 stellen waren zum Stichtag noch 412 Stellen unbesetzt. Gleichzeitig hatten sich bei der Arbeitsagentur 601 Personen gemeldet, die im Sommer gern eine Ausbildung beginnen möchten. Das sind 157 Personen weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang von 20,7 Prozent entspricht. Der Rückgang lässt sich zu einem kleinen Teil damit erklären, dass in diesem Jahr durch die Umstellung auf das neunjährige Abitur deutlich weniger Abitursprüfungen geschrieben werden. Außerdem werden durch den Geburtenrückgang auch die Jahrgänge immer kleiner. Eine demographische Entwicklung also. „Und dass die Zahlen an Bewerbern und an Ausbildungsstellen kleiner werden würde, war bereits vor dem Lockdown zu sehen“, sagt Claudia Zimmermann von der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven.

Doch Zimmermann will nicht im Kaffeesatz lesen: „Wir wissen ganz viel nicht“, sagt sie. Vor allem weiß sie nur, wer sich freiwillig gemeldet hat. Ob Unternehmen bereits vorher wussten, wem sie eine Ausbildungsstelle geben wollen und deshalb gar nicht mehr ihre freien Stellen an die Arbeitsagentur übermittelt haben oder ob potenzielle Azubis bereits ihre zukünftige Stelle auf dem Schirm hatte sich deshalb bei der Arbeitsagentur nicht gemeldet hatten; all dies sei ungewiss. Wester vermutet, dass die Corona-Krise einen Rückgang freier Ausbildungsstellen um 13 bis 15 Prozent verursachen könnte. „Aber es gibt auch kritischere Schätzungen von über 20 Prozent“, so Wester. Insbesondere an der Frage, was passieren könnte, wenn es zu einem zweiten Lockdown kommen sollte, will gegenwärtig niemand gerne stellen. „Dennoch brauchen wir heute dringend viele Azubis, denn wenn die Baby-Boomer in den nächsten zehn bis 15 Jahren in Rente gehen, werden wir anderenfalls einen gewaltigen Fachkräftemangel bekommen“, appelliert Western an die Unternehmen. Und wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, soll die Suche nicht aufgeben.