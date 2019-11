Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch an der Steller Straße. (Symbolbild) (Daniel Maurer/DPA)

Delmenhorst. In die Büroräume eines Umzugsunternehmens an der Steller Straße wurde eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen Donnerstag, 19.45 Uhr, und Freitag, 7.45 Uhr, in das Gebäude ein. Dafür schlugen sie die Eingangstür ein, die zum Teil verglast ist. Ihre Beute: mehrere EC-Karten. Den angerichteten Schaden bewertete die Polizei mit circa 400 Euro. Gesucht werden jetzt Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Sie mögen sich bei der Polizei Delmenhorst unter 0 42 21 / 1 55 90 melden.