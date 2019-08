Technisches Equipment wurde in der BBS I bei einem Einbruch erbeutet. (Symbolbild) (Daniel Maurer/DPA)

Delmenhorst. Bei einem Einbruch in die Berufsbildenden Schulen I an der Richtstraße erbeuteten die bislang unbekannten Täter mehrere technische Geräte. Wie die Polizei berichtet, muss sich die Tat zwischen Dienstag, 20. August, 15 Uhr, und Mittwoch, 21. August, 7.15 Uhr, ereignet haben. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in die Schule. Das restliche Gebäude wurde nicht betreten. Das genaue Diebesgut sowie die Schadenshöhe sind laut Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 91 15 in Verbindung zu setzen.