Elektronik gestohlen

Einbruch in der Nacht

Björn Struß

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in einer Bildungseinrichtung am Bienenschauer Elektronikgeräte gestohlen. Die Polizei setzt nun auf Zeugenhinweise.