Unbekannte Diebe sind am Montag in eine Gaststätte in Dötlingen eingebrochen. Laut Polizei hebelten die unbekannten Täter zwischen 0.30 und 7 Uhr ein Fenster zum Büro der Gaststätte am Dorfring auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie entwendete ein Portemonnaie mit etwas Bargeld, Fahrzeugschlüssel sowie einen kleinen Möbeltresor. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 270 Euro an.

Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.