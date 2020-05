Die Polizei konnte einen Einbrecher direkt in einer Arztpraxis schnappen. (Symbolbild) (Frank Rumpenhorst/DPA)

Delmenhorst. Dank einer Zeugin konnte die Polizei am Donnerstag einen Einbrecher direkt festnehmen. Die Frau hat am Donnerstag gegen 20.30 Uhr einen Mann beobachtet, der sich am Eingang einer Arztpraxis an der Westerstraße zu schaffen gemacht hat. Sie befürchtete, dass es sich hierbei um einen Einbruch handelte und verständigte die Polizei. Als die ersten Beamten kurze Zeit später eintrafen, bemerkten sie eine aufgehebelte und nur noch angelehnte Tür. Im Gebäude selbst trafen sie auf einen Mann, der vorläufig festgenommen wurde. Der 52-jährige Mann aus Kassel stand bei der Festnahme merklich unter dem Einfluss von Alkohol, wie die Polizei jetzt mitteilt. Ein Test ergab dann einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille. Da der Mann in der Vergangenheit schon mehrfach durch die Begehung von Eigentumsdelikten aufgefallen war, beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der 52-Jährige wurde direkt am Freitag einem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt.