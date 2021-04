Symbolbild (Björn Hake)

Auf den Golfclub in Wildeshausen hatten es Anfang der Woche Einbrecher abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die bislang unbekannten Täter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, ein Fenster zum Gastronomiebereich des Golfclubs in Spasche auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten vermutlich nichts, richteten jedoch einen Sachschaden von rund 600 Euro an. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 zu melden.