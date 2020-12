Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in einen Kebab-Imbiss an der Bremer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter über das Dach Zutritt zu den Räumen des Imbiss, der sich in einem großen Verbrauchermarkt befindet. Anschließend verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Nach Angaben der Beamten beträgt die Höhe des entstandenen Sachschadens rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.