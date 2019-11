Delmenhorst. Zu einem Einbruch in einen Kindergarten an der Pommernstraße ist es am vergangenen Wochenende gekommen. Wie die Polizei berichtet, drangen Unbekannte zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, in das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten diverse Räume und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Elektronikgeräte. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern aktuell noch an. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.