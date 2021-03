Symbolbild (Björn Hake)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Kirche an der Lutherstraße in Delmenhorst eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt und entwendeten Bargeld sowie andere Wertgegenstände. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei telefonisch unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.