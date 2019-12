Zu einem Einbruch in das Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde in Delmenhorst ist es in der Nacht zu Montag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 8.05 Uhr, ein seitliches Fenster des Pfarrhauses an der Louisenstraße gewaltsam aufgehebelt und waren so in die Räume gelangt. Die Täter stahlen aus den Büros zwei Tresore mitsamt Inhalt. Insgesamt wurde der Schaden auf rund 3500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.