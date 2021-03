Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Delmenhorster Schule an der Südstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Einbrecher zwischen Sonnabendmorgen und Montagmorgen ein Fenster des Gebäudes ein und entwendeten einen Tresor. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern aktuell noch an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 entgegen.