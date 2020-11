Zu einem Einbruch in eine Schaustellerbude für Süßwaren ist es am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes an der Stedinger Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die bislang unbekannten Täter neben Süßwaren für das Gewerbe typische Gerätschaften. Die Beamten schätzen den entstandenen Gesamtschaden auf rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.