In das Vereinsheim des Kanusportvereins „Am Donneresch“ ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Karfreitag, 18.30 Uhr, ein unbekannter Täter eingebrochen. Laut Polizeibericht wirkte der Einbrecher gewaltsam auf ein Fenster ein und drang so ins Innere des Gebäudes. Nachdem dieses ersten Erkenntnissen zufolge erfolglos durchsucht worden ist, verließ der Täter das Gebäude wieder in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Delmenhorst unter 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.