Einbruch in Wohnhaus

Lina Wentzlaff

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dötlingen. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.