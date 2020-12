Zwei Einbrüche sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Zum einen brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hatten ein. Laut Polizei ereignete sich die Tat Mittwochabend zwischen 19 und 20.05 Uhr. Zutritt zum Inneren des Hauses an der Straße „Dillenesch“ verschafften sich die Einbrecher, indem sie eine Tür aufbrachen. Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Auch ein Einfamilienhaus in Wardenburg ist das Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter hebelten zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, die Haustür zu dem Gebäude an der Dietrich-Dannemann-Straße auf. Sie entwendeten ebenfalls Schmuck und weitere Wertsachen. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 2000 Euro an.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0 44 31 / 94 11 15 zu melden.