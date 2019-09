"Chaos auf Schloss Haversham" hieß es am Montag im Kleinen Haus. Dabei gab es Theater im Theater, in der britsichen Komödie wurde gezeigt, was bei Proben alles schiefgehen kann: Da war vom simplen Texthänger über fehlende oder vertauschte Requisiten bis hin zum übelsten Bühnenbaufehler wirklich alles dabei. Inklusive interessanter Publikumsreaktionen. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. Der englische Humor ist nicht jedermanns Sache. Während der eine vor Vergnügen kaum aus dem Lachen herauskommt, schüttelt der andere verständnislos den Kopf. Genauso gegensätzlich wurde am Montag im Kleinen Haus das „Chaos auf Schloss Haversham“, das vom Tournee-Theater Thespiskarren präsentiert wurde, aufgenommen. 2012 kam die Slapstick-Komödie des jungen Autoren-Trios Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields (Deutsch: Martin Riemann) in London zur Uraufführung und hat seitdem in England, den USA und Frankreich vier renommierte Theaterpreise abgeräumt. 2016 wurde die Komödie dann erstmals in Deutschland gespielt.

Worum es geht? Eigentlich möchte eine Laientheatergruppe einen Krimi aufführen, doch der Teufel steckt bei dieser Aufführung im Detail, und nicht nur in einem. Ganz im Gegenteil, ein Problem reiht sich an das andere. Es beginnt schon vor der eigentlichen Aufführung – so auch am Montag im Saal des Kleinen Hauses. Zwei vermeintliche Bühnentechniker wuselten aufgeregt durch die Reihen und suchten einen Hund namens Winston. Schon da zeigte sich, dass einige Zuschauer damit nicht allzu viel anzufangen wussten. Während eine Frau verunsichert ihre Nachbarin fragte „Die verarschen uns?“, brachen andere in herzhaftes Gelächter aus und parierten die Fragen nach dem entwischten Vierbeiner mit einem Spruch wie: „Ich belle gleich wie ein Hund.“

Ein Stück zum Mitdenken

Diese zweigeteilten Reaktionen des Publikums zogen sich bis zur Pause durch das immer wilder werdende Geschehen auf der Bühne. Während einige hörbar großen Spaß hatten, meinte eine Zuschauerin zur Halbzeit entsetzt: „Das die so was zeigen mögen.“ „Unglaublich“, kommentierte eine andere. Ein Mann stellte dagegen grinsend fest: „Da muss man schon mitdenken, um das zu verstehen.“ So verwunderte es nicht, dass die ohnehin nicht sehr gut gefüllten Reihen sich nach der Pause noch weiter gelichtet hatten.

Das Stück hatte es in sich und verlangte dem achtköpfigen Ensemble alles ab. Unter der Regie von Professor Claus Helmer kämpften sich die sechs Männer und zwei Frauen mal reaktionsschnell, mal artistisch, mal achselzuckend und oft slapstickmäßig gelungen durch eine Katastrophe nach der nächsten und schafften es dabei auch noch, den Krimi zu einem unverhofften Ende zu bringen. Die jungen Autoren hatten die Idee, ein Stück zu schreiben, indem gezeigt wird, was beim Theaterspielen alles schiefgehen kann. Das ist eine ganze Menge, wie die Delmenhorster Zuschauer spätestens seit Montag wissen. Da war vom simplen Texthänger über fehlende oder vertauschte Requisiten bis hin zum übelsten Bühnenbaufehler wirklich alles dabei. Für Liebhaber des englischen Humors gab es dann noch besondere Leckerbissen. Sayer, Shields und Lewis haben für manche Gags bei Monthy Python oder Rowan Atkinsons „Mr. Bean“ Anleihe genommen. So gab es eine Leiche, die reagierte – oder direkt vor der Pause eine Szene in Endlosschleife.

Herrlich auch Wolff von Lindenau, der als Diener Perkins nicht textsicher war und sich Stolperwörter auf seine Hemdmanschetten notiert hatte. Natürlich klappte auch das Ablesen nicht. Von Lindenau betonte unter dem Gelächter des Publikums das Abgelesene gekonnt falsch. Während von Lindenau als Perkins um seine Probleme wusste, trafen Dirk Waanders als Thomas Colleymoore die Aussetzer immer wieder unvorbereitet. Seine Rufe „Text“ wurde aus dem Off mit passenden Stichwörtern oder auch falschen ebenso laut beantwortet.

Gerade aus den Katastrophen bezog das Stück seine Spannung. Manches Ungemach war absehbar, so zum Beispiel das Absacken des oberen Zimmers. Der schiefe Stützbalken ließ das Unglück erahnen. Doch auch das wurde mit so viel unerwarteter Akribie inszeniert, dass es ein großer Spaß war. Andere Schwierigkeiten trafen die Akteure scheinbar aus dem Nichts. Auf jeden Fall wurde Martin Armknecht als Inspektor, Arzu Ermen als völlig durchgedrehter Florence Colleymoore, Stefan Schneider erst als ständig nach Applaus heischendem Cecil Haversham und dann als Gärtner Arthur, Ines Arndt als Inspizientin und schlagkräftigem Florence-Ersatz, Steffen Wilhelm als äußerst agile Leiche Charles Haversham und Ivan Robert als Bühnentechniker alles abverlangt. So viele Katastrophen so gekonnt darzubieten, das ist Theaterspiel auf hohem Niveau. Und das wurde am Ende vom Publikum mit großem Applaus honoriert.