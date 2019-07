Efe Tarel hat Großes vor. Sie schreibt aktuell an eigenen Songs, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Zudem will sie mit einem großen Kinderchor arbeiten, um schließlich ein fulminantes Weihnachtskonzert auf die Bühne zu stellen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Am Ende dreht es sich im Leben nur um eines: Liebe. Efe Tarel trägt diesen Gedanken in jeder Sekunde ihres Lebens mit sich. Er steht ihr förmlich in die Augen geschrieben, in ihr Lächeln – und sie erneuert ihn mit fast allem, was sie sagt. Erst recht mit ihrer Musik. Sie bezeichnet sich als Singer/Songwriter. Und ihre Message ist im Grunde einfach, fällt doch aber so vielen Menschen schwer umzusetzen: „Ich möchte den Menschen sagen, dass sie sich nicht nur um sich selbst kümmern sollen, sondern auch anderen Menschen Liebe, Respekt und Unterstützung geben sollen“, erklärt sie.

Die Mitdreißigerin, wie sie selbst ihr Alter umschreibt, ist in den Kirchen ihres Heimatlandes Nigeria mit dieser Message aufgewachsen. Schon als Kind sang sie in Gospel-Chören von den „good news“ – von der allumfassenden Liebe. „Die Musik habe ich wohl im Blut. Egal, was ich mache – die Musik gibt mir Kraft. Wenn ich ein Problem habe, ist da als erstes die Musik. Sie ist gut für die Seele. Und der Gospel hat mich dabei geprägt“, erzählt sie.

Hochschwanger nach Delmenhorst

An der Universität, wo sie Marketing studierte, lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen. „Er war Deutscher. So hat es mich letztlich nach Delmenhorst verschlagen – hochschwanger“, berichtet sie, um ohne Umschweife zur Pointe der Geschichte zu kommen: „1998, zwei Tage vor der Geburt meines Sohnes, sind wir hier angekommen. Dann war ich erst mal eine Mama. Aber mit der Musik habe ich direkt weiter gemacht, die hat mich immer begleitet.“

In Bremen sang sie im Ady & Zion Community Choir – als Sister Lynda. Aber: "Der Chor war sehr traditionell. Ich wollte irgendwann meinen eigenen Stil entwickeln und meine eigene Message rausbringen", erzählt die Musikerin. So gründete sie 2014 ihre eigene Band, unter ihrem eigenen Namen – Efe Tarel.

Eine eigene Band zusammenzustellen, war nicht so schwer, sagt sie: „Ich war ja schon in der Musikszene aktiv. Aber meine Band ist noch in Bewegung, ich bin noch dabei, sie weiter aufzubauen. Man braucht Leute, die Musik zu ihrem Leben machen.“ Vier Musiker und drei Background-Sängerinnen gehören inzwischen dazu.

Mit „Basic Gospel“, wie sie es nennt, hat Efe Tarel als eigenständige Musikerin 2014 angefangen. Heute singt sie Pop-Gospel, aber mit Botschaft. „Die möchte ich unbedingt rüber bringen“, sagt sie. Ihre nigerianischen Wurzeln spielen dabei keine Rolle, denn „Musik ist sowieso über die ganze Welt miteinander verknüpft“. Ihr Fundament für die Musik ist eine andere: „Meine Basis ist der Glaube – nicht zu verwechseln mit Religion.“ Und woran glaubt sie? „An das Gute im Menschen“, sagt sie prompt. „Wenn Du etwas Gutes tust, bist Du schon ein Gotteskind. Man darf Menschen nicht sagen, dass sie schlecht sind, sondern man muss sie dazu bringen, Gutes zu tun. Das ist auch eine Form von Diplomatie.“

Nachdem Efe Tarel zwei Jahre lang ihre Botschaft in die Welt getragen hatte, musste sie eine schwierige Phase meistern und sich zurückziehen. „Am 5. Juni 2016 hatte ich ein Konzert und am nächsten Tag eine Operation. Dabei gab es Komplikationen, sodass ich zwei, drei Jahre sehr krank war und oft im Krankenhaus war“, erzählt sie. „Aber dann habe ich ein Lied geschrieben, und das hat mir geholfen. Da war klar, dass ich da wieder raus muss.“ „I can not deny“ ist bereits auf Youtube und Spotify zu hören. Ein Album mit dem zweiten inzwischen fertigen Song „It hits the same“ soll im Winter erscheinen – „wenn alles gut läuft“.

Für Efe Tarel ist die Wiederkehr sozusagen ein Relaunch, eine Erneuerung. Denn sie kehrt nicht nur frisch zurück, sondern erstmals mit eigenen Songs. Bisher hatte sie ihre Message in Cover-Songs gefunden und weiter getragen. Das möchte sie nun nicht mehr. „Mit Covers bleibt man immer nur eine Quasi-Band. Mit Covers kommt man nicht auf große Bühnen. Man verkauft damit keine Alben und der eigene Name wird schnell vergessen. Wenn man etwas wirklich Wahrhaftiges machen möchte, braucht man etwas eigenes“, erklärt sie ihr Philosophie.

Ihre Songs kommen geradezu aus dem Leben. „Ich bin keine studierte Musikerin. Ich komponiere nicht strukturiert“, sagt sie. „Wenn ich etwas sehe oder erlebe, wenn etwas mein Herz berührt, wird daraus ein Lied. Ich habe es dann direkt im Kopf.“

Für ihre Wiederkehr möchte Efe Tarel jetzt viele Auftritte absolvieren. „Seit 2016 hat sich meine Fanbase ziemlich verlaufen. Andererseits werde ich in der Stadt immer wieder angesprochen und gefragt, wann ich wieder ein Konzert gebe. Es wird also Zeit“, sagt sie.

Pfingsten war sie in der Markthalle zu sehen und zu hören. Zwei Euro jeder Eintrittskarte hat sie dem Hospizkreis Ganderkesee-Hude gespendet. „Immer, wenn ich irgendwo auftrete, frage ich, ob es in der jeweiligen Stadt etwas gibt, das man unterstützen könnte“, berichtet sie. „Manchmal werden mir dann Projekte in Afrika vorgeschlagen. Aber ich möchte hier etwas abgeben. Denn ich lebe ja hier, bin deutsche Staatsbürgerin. Also möchte ich auch hier teilen, was ich habe.“

Für Delmenhorst plant Efe Tarel zurzeit ein spezielles Projekt: die „Angel Voices“. „Ich möchte für ein Jahr mit mindestens 200 Kindern aus Niedersachsen proben und ein Stimmtraining machen. Und dann möchte ich mit diesem Chor ein Weihnachtskonzert geben“, erklärt sie. Auf der – aktuell noch nicht freigeschalteten – Homepage www.angel-voices.com sollen sich Interessierte dafür melden können.