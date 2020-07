Detlev Lauhöfer, Direktor des Amtsgerichtes, verabschiedete den erfahrenen und langjährigen Schiedsmann Fred Anders und wünschte der neuen Amtsinhaberin Annette Kolley alles Gute für ihre neue Aufgabe, die sie an der Seite des erfahrenen Joachim Bäcker ausüben wird (von links). (TAMMO ERNST)

Wenn Oberbürgermeister Axel Jahnz Annette Kolley als „streiterprobt“ bezeichnet, ist das durchaus als Kompliment zu verstehen. Denn das SPD-Ratsmitglied ist nun die neue Schiedsfrau für den Schiedsamtsbezirk Delmenhorst-Nord und damit die Nachfolgerin von Fred Anders, der zuvor allerdings für den Süden der Stadt zuständig war. Detlev Lauhöfer, Direktor des Amtsgerichts Delmenhorst, begrüßte Kolley nun in ihrer neuen Funktion. Und Jahnz würdigte Anders für seine langjährige, engagierte Ausübung des Ehrenamtes. Und zu guter Letzt wurde Schiedsmann Joachim Bäcker für eine weitere Amtszeit, nunmehr im Bezirk Süd, im Amt bestätigt. Bäcker stellte bei dieser Gelegenheit auch einen Flyer vor, der das Ehrenamt den Delmenhorstern näherbringen soll.

„Das ist der erste kleine Empfang seit der Corona-Krise“, betonte Oberbürgermeister Axel Jahnz. In seiner Ansprache beschrieb er Anders als ruhigen, ausgeglichenen und objektiven Menschen und zählte auf, was einen guten Schiedsmann ausmache: „Er muss sich ein Bild von der Situation der beiden Streitparteien machen und mit viel Fingerspitzengefühl zu einer Einigung führen. Das ist auch eine Frage des Vertrauens.“ Zu Anders' Nachfolgerin sagte der Oberbürgermeister: „Durch ihr Engagement hat sie viel gelernt. Denn eine gute Schiedsfrau muss nicht nur Talent haben, sondern auch viel können.“ Kolley stände nun aber nicht alleine da. Bäcker werde ihr zur Seite stehen und sich regelmäßig mit ihr austauschen.

Lauhöfer ging in seiner Ansprache auf die Geschichte des Schiedsamtes ein. „Nach dem Wiener Kongress in den Jahren 1814/15 blieb in den vordem französisch besetzt gewesenen linksrheinischen deutschen Gebieten das Institut des Friedensrichters bestehen, während daran anlehnend das Königreich Preußen im Jahre 1827 das Institut des Schiedsmannes einführte“, sagte er. „Dessen Aufgabe war es, bei kleinen Privatrechtsstreitigkeiten und Ehrverletzungen vor einem Gang zu den ordentlichen Gerichten einen Sühneversuch zwischen den streitenden Parteien zu unternehmen.“

Die Pflicht zu schlichten

Und so ist es bis heute noch. Die Schiedsämter sind eine gesetzlich vorgeschriebene Einrichtung der Gemeinden zur vorgerichtlichen Streitbeilegung. Nach dem Niedersächsischen Schlichtungsgesetz ist in bestimmten Fällen ein Schlichtungsverfahren beim Schiedsamt zwingend erforderlich, bevor eine zivilrechtliche Klageerhebung bei Gericht zulässig ist. Das gilt vor allem für Nachbarschaftsstreitereien, wenn also beispielsweise Äste von einem Baum über ein Nachbargrundstück ragen und dort für Ärger sorgen.

Fred Anders wurde am 6. Mai 2005 zunächst als stellvertretende Schiedsperson für die Stadt Delmenhorst verpflichtet. Nachdem das Schiedsamt der Stadt Delmenhorst 2005 in einen nördlichen und einen südlichen Bezirk geteilt worden war, wurde Anders in der Sitzung des Rates der Stadt Delmenhorst vom 24. Juni 2005 zur Schiedsperson für den südlichen Bereich der Stadt Delmenhorst gewählt. Diese Wahl nahm er am 30. Juni 2005 an. Mit Wirkung vom 2. Juli 2005 bestätigte der damalige Direktor des Amtsgericht Delmenhorst, Hanspeter Teetzmann, die Wahl von Anders zur Schiedsperson für den südlichen Bereich der Stadt Delmenhorst. „Somit sind Sie, lieber Herr Anders, seit über 15 Jahren im Geschäft einer Schiedsperson tätig, und nach den Vorschriften über die niedersächsischen Schiedsämter rechtfertigt das eine entsprechende Ehrung aus Anlass einer zehnjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Schiedsmann.“ Diesen Worten Lauhöfers folgte die Übergabe einer Dankesurkunde des Landgerichts Oldenburg und einer weiteren Urkunde zum Abschied.

Doch zuvor lobte Lauhöfer den 74-Jährigen. „Am 6. November 2017 hatten wir unsere erste gemeinsame Dienstbesprechung mit allen Schiedspersonen des Amtsgerichts Delmenhorst. Und in dieser Runde habe ich Sie als eine erfahrene, im Amt des Schiedsmannes gewachsene und gleichzeitig liebenswürdige Persönlichkeit kennengelernt“, erzählte Lauhöfer. „Und damals und auch in den folgenden Dienstbesprechungen habe ich mir immer für jede unserer Schiedspersonen vorgestellt, wie die wohl so im Umgang mit den Bürgern agieren. Und bei Ihnen, Herr Anders, hatte ich immer das Bild eines weisen und gutmütigen Menschen vor Augen, der die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit einzuschätzen vermag und der den zu ihm kommenden Menschen mit viel Herzenswärme begegnet.“

Neue Schlichtungsbroschüre

Anschließend sprach der Amtsgerichtsdirektor Annette Kolley und Joachim Bäcker seine Glückwünsche für die Wahl aus. Kolley belehrte er förmlich im Stehen und „aus pandemischen Gründen ohne den obligatorischen Handschlag“. Bäcker stellte anschließend den neuen Flyer „Sie haben Streit? Schlichten ist besser als richten“ vor. Er hatte die Idee dafür und die Broschüre auch selbst verfasst. Die Gütestelle für Streitschlichtung und Konfliktlösung der Stadt Delmenhorst hat den Flyer herausgebracht. Er wird im Foyer des Rathauses, beim Amtsgericht und bei der Polizei ausliegen.