Die fünf Vorstandsmitglieder werden das Delmenhorster Jugendparlament für die nächsten zwei Jahre nach außen vertreten. (INGO MÖLLERS)

Mit neuem Namen, neuen Mitgliedern und neuen Ideen hat am Mittwoch dieser Woche das 13. Delmenhorster Kinder- und Jugendparlament seine Arbeit aufgenommen. Zur konstituierenden Sitzung war in die Markthalle eingeladen worden. Neben den Wahlen für die Ausschüsse wurde auch ein neuer Vorstand bestimmt.

Als Erster Stadtrat war Markus Pragal zur Begrüßung der Jugendlichen gekommen und dankte ihnen im Namen der Stadt: Die Bereitschaft, sich für eine Sache einzubringen, sei in der heutigen Zeit unbezahlbar. Er forderte die Jugendlichen auf, sich wie bisher einzumischen und ihre Wünsche und Anregungen offen einzubringen. „Ihr seht die Stadt mit anderen Augen, und euch fallen Dinge auf, die Erwachsene oft übersehen“, betonte Pragal die Wichtigkeit des aktiven Mitwirkens der Jugendlichen. Der Prozess der Demokratie sei mit viel Aufwand, Zeit und Arbeit verbunden, deswegen wünschte Pragal den jungen Parlamentariern ganz viel Spaß und Durchhaltewillen.

Zudem hätten Politik und Verwaltung wie bisher ein offenes Ohr für ihre Belange. „Gerade weil wir uns als Erwachsene an vieles als 'normal' gewöhnt haben, ist es umso wichtiger, das Gewohnte ab und zu infrage zu stellen“, erklärte er in Vertretung des Oberbürgermeisters. Die Aufgabe der Politik sei es deswegen, eine ausgewogene und gute Lösung im Sinne aller Delmenhorster zu finden. Im Kinder- und Jugendparlament würden Themen und Anliegen aus der Lebens- und Erfahrungswelt von Kinder und Jugendlichen behandelt, die einen stadtbezogenen Charakter haben.

Forum für Mitbestimmung

Das Parlament ist für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Es ist ein unabhängiges Gremium, das sich aus Kindern und Jugendlichen ab der fünften Klasse der neun städtischen Schulen zusammensetzt. Jede Schule entsendet jeweils einen Jungen und ein Mädchen. Die 18 Nachwuchsparlamentarier vertreten die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen in der Stadt und bieten ein Forum für Mitsprache und Mitbestimmung. Zu einzelnen Themengebieten werden Arbeitsgruppen gebildet, die sich intensiver mit bestimmten Inhalten beschäftigen und Veranstaltungen planen sowie durchführen.

Ali Pektürk leitete als ehemaliger Vorsitzender die erste Sitzung des Parlaments. Der 21-Jährige wurde im Alter von zwölf Jahren zum ersten Mal ins Jugendparlament gewählt. Knapp fünf Jahre stand er dem Gremium vor. Einiges an Erfahrung sammelte sich in der Zeit an. Und darum soll es auch gehen: „Das Jugendparlament soll einerseits zeigen, dass die Stimmen der Kinder und Jugendlichen in der städtischen Politik durchaus eine Bedeutung haben. Und andererseits soll es natürlich auch Lust auf mehr eigene Beteiligung an den politischen und gesellschaftlichen Vorgängen in der Stadt machen“, sagte Marlies Lüdeke, die für die Stadtverwaltung die Arbeit und die Wahlen koordiniert.

Um das Parlament nach außen zu vertreten, wählten die Jugendlichen fünf Vertreter. „Auf euch kommen dann Aufgaben wie Pressearbeit, Erarbeiten von Tagesordnungen für Sitzungen, Netzwerken mit Organisationen sowie Anträge stellen im Stadtrat zu“, erklärte der 21-Jährige seinen Nachfolgern. Dadurch erwarte sie allerdings auch doppelt so viel Arbeit, ergänzt Lüdeke den ehemaligen Sprecher. Zum neuen Vorstand wurden Wolf Tiedge, Reka Langhorst, Lea-Sophie Rabe, Lian Jonocha und Marwa Mari gewählt. Tiedge ist zum zweiten Mal Mitglied des Jugendparlaments. Aus den Reihen des Vorstands vertreten Reka und Lian die jungen Leute als neue Sprecher.

Die Vertreter des Parlaments haben in allen Fachausschüssen der Stadt Delmenhorst Rede- und Stimmrecht. Der neue Vorstand und die anderen jugendlichen Parlamentarier möchten den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben. „Mir liegt vor allem am Herzen, die Delmenhorster Innenstadt wieder für Jugendliche interessant zu machen“, sagte der 16-jährige Lian Jonacha vom Max-Planck-Gymnasium. Andere der Vertreter betonten die Wichtigkeit von Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung sowie für den Klimaschutz.

Dem Jugendparlament steht ein Budget des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in Höhe von rund 20 000 Euro zur Verfügung. „Das ist eine Menge Geld“, erklärte Pektürk. Über die Verwendung der Gelder für unterschiedliche Förderprojekte entscheidet das Kinder- und Jugendparlament größtenteils selbst.