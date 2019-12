Ein gesundes Bewusstsein für sich selbst macht in Tatjana Jüngers Augen wahre Schönheit aus. (Ingo Möllers)

Tatjana Jünger ist eine Erscheinung. Es ist nicht so sehr ihre natürliche, objektive Schönheit, die den Blick auf sie lenkt. Es sind ihre aufrechte Haltung, mit der sie sich bewegt, und ihre Selbstsicherheit, die sie besonders wirken lassen. Man sieht der 51-Jährigen an, dass sie eine Frau ist, die macht, was sie zufrieden macht und die etwas erreicht hat. Und diese Selbstsicherheit möchte sie nun als die neue Miss 50 Plus Germany an die Frauen ihrer Generation weitergeben.

Eigentlich kommt Tatjana Jünger aus Berlin. Bereits als Kind spielte sie dort als Statistin an der Deutschen Oper mit. „Das war ein schönes Gefühl, das hat mich immer unheimlich glücklich gemacht“, erinnert sie sich. Und so hatte sie schon als junge Frau Lust auf Mode, das Modeln und den Laufsteg. „Aber ich habe das dann nie zielstrebig genug verfolgt“, sagt sie und erzählt weiter: „Es gab ja damals auch noch keine Modelagenturen, geschweige denn das Internet. Nur beim Arbeitsamt gab es eine Künstleragentur. Aber zum Arbeitsamt wollte ich nicht gehen.“

Allerdings eröffnete sich zur Abi-Zeit eine Möglichkeit, in das Modelgeschäft hinein zu spähen: Für eine Frauenzeitschrift durfte sie an einem Foto-Shooting für eine Vorher-Nachher-Geschichte mitmachen. „Das war toll, aber ich war noch so schüchtern, dass ich mich anschließend nicht getraut habe, das weiter zu verfolgen“, berichtet Jünger.

Und so erlernte sie an einer Schule für Physiotherapie ihren heutigen Beruf – und lernte dort auch ihren Mann Stefan kennen. Nach der Ausbildung und zwei Jahren Berufstätigkeit hatte er den Wunsch, sich selbstständig zu machen, „aber das war in Berlin schwierig, weil es viele Praxen gab und die Mieten so teuer waren“, sagt Jünger. Also zogen sie zurück in Stefans Heimat: nach Sandkrug. „Sein Vater Heiko war hier damals Bürgermeister. Also haben wir uns noch schnell offiziell verlobt, damit es dann hieß: 'Der Stefan kommt mit seiner Verlobten zurück'“, erzählt Jünger lachend.

Nach fünf Jahren wurde die gemietete Praxis zu klein. Das Ehepaar baute sich ein großes Haus mit Praxis und Wohnbereich in einem. Es kamen eine Tochter und ein Sohn zur Welt. Tatjana Jünger blieb jeweils ein Jahr zu Hause, begann dann langsam wieder zu arbeiten. Sie traf sich mit Freunden und anderen Müttern, spielte Tennis und Klavier und tanzte. Sie führte ein ganz normales Frauenleben.

Aber das Modeln, das Präsentieren ließ sie dann doch nicht los. Für eine andere Frauenzeitschrift nahm sie an einer „Ohne Models“-Aktion teil, und bei einer Fernsehzeitschrift kam sie in einem Casting für den Titelstar 40 Plus unter die top vier. „Dann habe ich vor ein paar Jahren von dem “Miss 50 Plus Germany„-Wettbewerb gelesen und beschlossen, dass ich mich bewerben möchte, sobald ich 50 bin“, erzählt sie. „Mein Mann hat immer gesagt, dass ich wohl die einzige Frau bin, die sich auf die 50 freut. Ich habe wirklich darauf gewartet“, sagt sie lachend.

Als es dann im vergangenen Jahr endlich so weit war, wurde sie auch direkt zum Wettbewerb eingeladen. Doch der Termin lag mitten in ihrem einwöchigen Sommerurlaub in Griechenland. „Ich hatte wirklich hin und her überlegt, wie und ob ich das hinbekomme, habe dann aber schweren Herzens abgesagt“, berichtet Jünger. Stattdessen setzte sie sich bei der Miss-Wahl ins Publikum und schaute sich die Show erst einmal an. „Es hätte ja auch sein können, dass das etwas zum Fremdschämen ist“, sagt sie. War es aber nicht. Im Gegenteil: Der Abend bestärkte sie in ihrem Vorhaben, in diesem Jahr teilzunehmen.

Und dann klappte alles wie am Schnürchen. Im Mai wurde sie Miss 50 Plus Norddeutschland, und nun auch noch Miss 50 Plus Germany. Für Jünger ging damit ein Traum in Erfüllung. Und sie möchte ihre Position, die sie nun für 365 Tage inne hat, nutzen, um anderen Frauen in ihrem Alter eine echte Identifikationsfigur zu sein und ihnen Mut zu machen, ihre Träume zu verfolgen.

„Ich möchte das Thema publik machen, dass auch Frauen mit 50 Plus noch Wünsche und Träume haben, die verwirklicht werden wollen“, sagt sie und ergänzt: „Die 50 ist für viele Frauen ein entscheidendes Alter. Mit 40 ist man noch sehr fremdbestimmt – durch die Kinder und die Karriere. Aber mit 50 kommt man wieder mehr zu sich und muss sich hinterfragen: Bin ich glücklich? Und was ist eigentlich Glück für mich?“

Sie selbst musste erst lernen ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln – im Sinne von einem Bewusstsein für sich selbst, wie sie sagt. „Man muss sich seine Kräfte gut einteilen, auch mal Nein sagen, auf sich achten und sich gut um sich selbst kümmern – sich bewegen und gutes Essen zu sich nehmen“, erklärt sie, „und vor allem muss man sein ganz eigenes Glück finden.“ Wer das schafft, habe auch eine ganz besondere Ausstrahlung, die in Jüngers Augen wahre Schönheit ausmacht.

Eine Krone und eine Schärpe machen laut Jünger noch lange keine schöne Frau. Die legt sie nur bei offiziellen Terminen an. „Wobei es lustig wäre, wenn ich so mal zur Arbeit erscheinen würde“, sagt sie und lacht. Das braucht sie aber nicht, denn ihr Titel hat sich im Ort und darüber hinaus sowieso schon herum gesprochen. „Früher wurde mir im Supermarkt über die Wursttheke zugerufen: 'Meine Schulter ist schon viel besser!' Jetzt heißt es: 'Herzlichen Glückwunsch'“, erzählt sie.

Jünger ist aber weit davon entfernt, sich über ihren neuen Titel zu definieren. Eher ist ihr der Rummel schon mal unheimlich geworden. „Nach der Norddeutschland-Wahl hatte ich einen offiziellen Auftritt bei Fokkis Weidenfest in Bümmerstede. Obwohl mich persönlich ja keiner kannte, wollten plötzlich ganz viele Menschen mit mir sprechen und Fotos mit mir machen, sobald ich die Schärpe um hatte. Viele Menschen verlieren dann auch das Gefühl für Distanz. Da hatte ich einen kleinen Eindruck davon, wie es sein muss, wenn man wirklich bekannt ist“, erzählt Jünger.

Was nun noch genau auf sie zu kommt, weiß sie nicht so recht. „Ich hatte schon einige Interviews und es kommt noch ein Foto-Shooting für Autogrammkarten. Und den Rest lasse ich auf mich zu kommen“, sagt sie. Fest steht allerdings, dass sie sich nun noch einen Traum verwirklichen möchte: Sie will endlich mit dem Modeln beginnen.