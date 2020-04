Unsere Autorin Aylin Olcay mit ihrer Freundin auf dem Franz-Josef-Gletscher, auf den es mit einem Helikopter hoch ging. (Aylin Olcay)

Delmenhorst. Am 26. Februar ging die große Reise los. Wir stiegen in den Flieger, erster Zwischenstopp war Singapur. Zu dieser Zeit tobte das Coronavirus bereits in China, und es gab die ersten vereinzelten Fälle in Europa. Doch welche Ausmaße die Krankheit noch annehmen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt wohl noch keiner. Wir auch. Aber sie sollte alles verändern.

Erster Akt: Vorfreude

Neuseeland ist das Traumziel vieler Reisender und Auswanderer aus aller Welt. Es ist die Filmheimat des Hobbits, besticht mit unberührter Natur, Vulkanen und Bergseen und versetzt so manch einen ins Schwärmen, so auch mich und meine Freundin Laura. Schon lange träumen wir davon, Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke, wie die Maori die zwei großen grünen Inseln auf der anderen Seite der Welt nennen, zu bereisen. Nach etlichen Nebenjobs und eisernen Sparmaßnahmen, um die Reise ins Paradies finanzieren zu können, ist es dann endlich so weit. Los geht's. Erster Stopp: Singapur.

Singapur gilt als sauberste Stadt der Welt, und diesem Ruf kommt der Stadtstaat auch nach, mit teil skurrilen Maßnahmen. Kaugummis sind in der Multikulti-Metropole verboten. Ich bin sofort fasziniert von diesem Ort. Dort kommen die verschiedensten Menschen, Kulturen und Religionen zusammen. Wir durchstreifen die Distrikte von Little India bis zur Arab Street. Um Chinatown, eine beliebte Touristenattraktion der Stadt, machen wir allerdings einen Bogen. Die Horrornachrichten aus China hallen uns noch in den Ohren und füllen den Kopf mit Angst und Vorurteilen. Auch sonst sind die Auswirkungen der Krise bereits spürbar. Überall in der Stadt werden Fieberkontrollen durchgeführt. Provisorische Desinfektionsmittelspender bestimmen das Bild. Das alles nehme ich so nebenbei auf. Besorgt bin ich nicht.

Nach einigen Tagen Großstadtluft geht es für uns weiter zum eigentlichen Ziel, zu den unendlichen grünen Weiten, den türkisblauen Seen und den vulkanischen Berglandschaften Neuseelands. Mein erster Eindruck nach unserer Ankunft in Christchurch: Die Geschichte, Neuseeland beherberge mehr Schafe als Menschen, entspricht ganz offensichtlich der Wahrheit. Überall stehen sie wie kleine flauschige Wolken auf den saftig grünen Weiden der Canterbury Plains. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Die rasant ansteigenden Krankheitsfälle in Italien sind weit weg, sie kommen mir vor wie ein Gerücht. In unserem Station Wagon – ein großer Mietkombi, in den wir eine Luftmatratze im Kofferraum platziert haben und faktisch leben – umrunden wir die neuseeländische Südinsel. Am Rande bekomme ich durch meine Lieben, die in Deutschland geblieben sind, mit, wie sich die Situation in Deutschland und Europa entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt schmunzele ich noch über die schwindenden Toilettenpapierbestände. Es ist nur eine Grippe, denke ich mir. Aber das Lachen wird mir noch vergehen.

Wir setzten die Reise fort und erreichen Milford Sound. Der wunderschöne Fjord an der Westküste der Insel ist eines der beliebtesten Touristenziele. Italien wird an diesem Tag von Ministerpräsident Giuseppe Conte zur Sperrzone erklärt. Es geht weiter nach Queenstown, eine belebte Stadt am wunderschönen Lake Wakatipu, der am Fuße der neuseeländischen Alpen liegt. Die Verbreitung des Coronavirus wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell als Pandemie eingestuft. Nächster Stopp Wanaka, ein kleiner Ort, der am gleichnamigen See gelegen ist. In Niedersachsen werden die Schulen geschlossen.

Der Lake Wanaka ist Teil des Te Wahipounamu, einem Weltnaturerbe. An dem Tag, als das Bild enstand, wurde Italien zur Sperrzone erklärt. (Aylin Olcay)

Zweiter Akt: Verdrängung

Nach etwas mehr als zwei wunderschönen Wochen auf Neuseeland nehmen die Entwicklungen dramatische Züge an, und ich fange an, mir ernsthafte Sorgen zu machen. Immer mehr Kranke, immer mehr Tote, immer mehr Einschränkungen. Doch wahrhaben will ich das Ganze nicht. Ich drücke die Sorgen beiseite. Wir entscheiden uns dafür, weiterzureisen, doch ab diesem Moment jagt eine Hiobsbotschaft die andere. Mit Sorge beobachten wir, wie immer mehr Staaten die Grenzen schließen und Touristen auf der ganzen Welt stranden. Dann, von einem auf den anderen Tag, ist die Krise bei uns angekommen. Wir stehen vor leeren Regalen: Nudeln, Reis, Mehl und Toilettenpapier – alles weg. Auf den Campingplätzen und selbst in Cafés und Restaurants wird nach unserem Reisepass verlangt. Kontrolliert wird, ob wir uns in den vergangenen vierzehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, da für solche Fälle eine vierzehntägige Quarantäne verhängt wurde. Aber das ist nicht die einzige Veränderung. Ich bemerke, wie sich die Gesichtszüge der Menschen verändern, wenn sie hören, dass wir aus Deutschland kommen. Wir werden weiterhin freundlich behandelt – und doch ist da diese seltsame Atmosphäre. Die Menschen sind verunsichert, haben Angst.

Dritter Akt: Verzweiflung

Die Realität, die ich so lange nicht wahrhaben wollte, trifft mich wie ein Schlag. Und plötzlich steht die Entscheidung fest: Wir müssen weg. Es ist der Beginn einer Odyssee. Vergeblich versuchen wir, unseren Flug umzubuchen, doch die Telefone der Reisebetreiber sind ausgestellt. Fluggesellschaften und Reiseagenturen sind völlig überfordert. Wir folgen den Ratschlägen des Auswärtigen Amtes und wollen uns auf der Krisenvorsorgeliste registrieren. Doch auch nach drei Tagen gelingt es nicht, die Seite aufzurufen, der Server ist dauerüberlastet. Die Deutsche Botschaft ist uns auch keine Hilfe: Zum Thema Rückholflüge heißt es, man arbeite daran, aber solange noch keiner tot sei, werde Neuseeland auch nicht als Krisengebiet behandelt. Da sitzen wir nun am anderen Ende der Welt und sollen darauf warten, dass ein Mensch stirbt. So hatte ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt.

Wir begreifen, dass uns keiner helfen wird und wir uns auf eigene Faust durchschlagen müssen. Mit jeder Stunde wächst die Angst, nicht mehr nach Hause zu kommen. Immer mehr Flüge sind ausgebucht, während die Preise in die Höhe schnellen. Schließlich gelingt es uns, einen bezahlbaren Flug von Auckland über Melbourne nach Hamburg zu ergattern. Die Anspannung lässt ein wenig nach. Ein Flug in drei Tagen, was soll bis dahin schon passieren? Wir beschließen, uns in den verbleibenden Tagen wenigstens noch ein, zwei Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Tags drauf müssen wir mit Entsetzten feststellen, dass die australische Regierung den Flugverkehr auch für Transit dicht macht. Unseren Flug können wir vergessen. Als dann noch das Auto den Geist aufgibt – übrigens der zweite Wagen, der uns auf der Reise im Stich lässt, aber das ist eine andere Geschichte –, ist unser Glück vollkommen.

Da sitzen wir nun irgendwo im Nirgendwo kein Internet, kaum Netz meilenweit vom nächsten größeren Ort entfernt und warten auf den Abschleppwagen, den wir mit Mühe und Not erreichen konnten. Das Ganze kommt mir vor wie ein schlechter Scherz. Kann man wirklich so viel Pech haben? Nach drei Stunden Wartezeit kommt der Abschleppdienst. Erste Diagnose: Der Wagen ist hinüber. Die Nerven liegen blank und wir wollen nur noch eines: weg. Nach einigen Verhandlungen mit der Autovermietung sind wir uns einig, einen dritten Mietwagen brauchen wir nicht. Wir werden direkt nach Auckland gebracht. Nach einer sechsstündigen und verdammt holprigen Autofahrt im Abschleppwagen, die mir bis heute Rückenschmerzen bereitet, kommen wir mitten in der Nacht am Auckland Airport an. Wir eilen ins nächste Reisebüro, doch auch dort kann man uns nicht helfen. Die Dame schaut uns mit einem mitleidigen Blick an. Flüge nach Europa und auch nach Deutschland gebe es zwar, doch diese seien sehr teuer. Wie viel nach Deutschland, will ich wissen. 18 000 neuseeländische Dollar, umgerechnet rund 9500 Euro, lautet die Antwort. Und das für Economy Class. Ich bin fassungslos. Andere Ziele in Europa sind ebenfalls unbezahlbar. Resigniert verlassen wir das Büro. Ich bin unglaublich wütend. Wütend auf die Situation, wütend auf die Ungerechtigkeit, dass wohlhabende Menschen nach Hause können, während wir festsitzen, wütend auf die Fluggesellschaften, die die Notsituation der Reisenden schamlos ausnutzen und die Preise bis ins unermessliche treiben.

Wir streifen durch den Flughafen von Schalter zu Schalter, doch keiner kann uns helfen. Spätestens als wir erfahren müssen, dass der internationale Flugverkehr in wenigen Tagen für zwei Monate eingestellt werden soll, ist die Verzweiflung so groß, dass ich die Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Genervt spricht mich die Mitarbeiterin am Schalter an, ich solle aufhören zu weinen, sie könne sich nicht konzentrieren. Einen Kommentar zu diesem Verhalten spare ich mir an dieser Stelle. Ich schaue mich um. Überall verzweifelte Gesichter, Tränen und Fassungslosigkeit. Es fühlt sich an wie eine Ohnmacht.

Wir starten einen letzten Versuch, um irgendwie nach Europa zu gelangen. Und dann zeigt sich endlich ein Lichtblick. Ein Flug über San Francisco nach Amsterdam. In allerletzter Minute erhalten wir das für die Einreise in die USA nötige Visum und kaufen die Tickets für den Flug, der noch am selben Abend gehen soll. In den letzten Tagen hatten wir so viel Pech, dass ich mich kaum traue, mich zu freuen. Alle paar Minuten schaue ich panisch auf die großen Tafeln im Airport, auf denen die Flüge gelistet sind. Hinter den meisten taucht nach und nach in roter Schrift das Wort „cancelled“, gestrichen, auf. Unser Flug bleibt verschont. Es geht nach San Francisco. Der Flughafen der amerikanischen Metropole ist erschreckend leer. Erst als wir schließlich im Flieger nach Amsterdam sitzen, lässt die Anspannung nach. Wir haben es geschafft. Aus dem Flugzeug beobachte ich, wie wir uns der Hauptstadt der Niederlande nähern, es fühlt sich an wie ein Stückchen Heimat, und ich war noch nie so froh, europäischen Boden unter den Füßen zu spüren.

Das Ganze kommt mir auch jetzt noch vor wie ein großes Theaterstück, das keiner so richtig begreifen kann. Heute habe ich in der Zeitung von Deutschen gelesen, die weniger Glück hatten und in Neuseeland, das mittlerweile eine Ausgangssperre verhängt hat, festsitzen. Ich habe einen Kloß im Hals und muss an eine junge deutsche Familie denken, die sich am Flughafen von Auckland vor Verzweiflung weinend in den Armen lag. Ich hoffe, dass auch diese Menschen die Möglichkeit bekommen haben, in dieser schweren Zeit einfach nur nach Hause zu kommen.