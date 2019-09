In einer Inszenierung der Festspieloper Prag wurde mit "Nabucco" einer der populärsten Opern überhaupt in der spektakulären Kulisse des Dorfparks Falkenburg aufgeführt. Dabei warteten die 1000 Zuschauer vor allem auf den Hit dieses Singspiels: den Gefangenenchor. (Ingo Möllers)

Ganderkesee-Falkenburg. „Was für eine großartige Kulisse.“ Mit diesen Worten begrüßte Margit Haselei die Zuschauer, die sich im Rahmen der Sommer Klassik Open Air 2019 die Verdi-Oper „Nabucco“ ansehen wollten. Als Verwaltungschefin des Dorfparks Falkenburg war sie am Freitag Gastgeberin und bezog sich sowohl auf die einfache, aber doch vielseitige Kulisse auf der Bühne hinter sich als auch auf die gut 1000 Menschen, die vor ihr und vor der Bühne saßen.

Auch Christel Zießler sagte als stellvertretende Bürgermeisterin ein paar begrüßende Worte: „Jede Musik hat ihren Himmel“, zitierte sie Giuseppe Verdi. Und so sollte auch diese Aufführung mit ungefähr 100 Sängern und Musikern der Festspieloper Prag am späten Abend eine weitere beeindruckende Kulisse unter einem sternenklaren Himmel finden.

Das Bühnenbild war für eine Oper recht bescheiden gehalten: Stellwände, die die Auftrittsgassen bildeten, waren in Braun gehalten, mit einer Oberfläche, die an zerknülltes Papier erinnerte. Die erhabenen Stellen setzten sich in etwas hellerem braun-gelb ab. Hinten in der Mitte standen mehrere Steinquader in fleckigem Braun, die auf der Bühne vielseitige Einsatzmöglichkeiten fanden. Im Laufe der Oper bilden sie die Stufen zum Thron und später stellen sie den Opferaltar dar, auf dem zunächst die Gefangenen hingerichtet werden sollen, dann aber die niederträchtige Abigaille, die sich als Nabuccos Tochter ausgibt, ihren Tod findet.

Bei dem babylonischen Titelhelden Nabucco handelt es sich um Nebukadnezar II. aus dem Alten Testament, der sich Verdi (1813-1901) zufolge selbst zum Gott machen wollte, wahnsinnig wurde und erst wieder gesund wurde, als er an den biblischen Gott der Hebräer glaubte. Zuvor hatte Nabucco das hebräische, jüdische Volk unterdrückt. Ihren Kampf aus der Gefangenschaft vertonte Verdi mit „Va pensiero, sull'ali dorate“ („Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen“). Dieses als „Gefangenenchor“ bekannte Lied wurde so populär, dass es bei den Italienern zur zweiten Nationalhymne (wenn auch der rechtspopulistischen Lega Nord) wurde. Aber auch hierzulande ist es sehr beliebt: Als die Hebräer in ihren grauen Kostümen auftraten, wurde deutlich, dass viele Besucher auf genau diesen Augenblick gewartet hatten: Sie zückten ihre Smartphones, um diesen Moment in Videos zu verewigen, leise mitsummten und -sangen und dankten es den Künstlern mit einem rhythmischem Applaus, ein Mann ist sogar dabei aufgestanden. Die Sänger wiederum dankten diesen Beifall, indem sie das berühmte Lied am Schluss der Aufführung noch einmal sangen.

Aber auch sonst hatte die Aufführung großen Eindruck bei den Besuchern hinterlassen. „Ich finde die Oper wirklich super“, meinte die Zuschauerin Sylvie Chatelaine aus Hude. „Da muss eine wahnsinnige Organisation hinterstecken und ich finde es auch schön, dass die Erlöse aus dem Getränkeverkauf an soziale Projekte gehen.“ Tatsächlich kam die eine Hälfte der in Falkenburg ansässigen Norle-Wohngruppe und die andere Hälfte dem inklusiven Projekt Theater 2.0 zugute.

„Ich finde es einfach sehr schön, dass sie das hier auf die Beine gestellt haben“, sagte Zuschauer Lutz Roth aus Hude. „Das Ensemble hatte gestern erst ein Konzert in Goslar und heute hier – das ist schon eine beeindruckende Leistung. Es ist auch eine wunderbare Atmosphäre hier. Ich bin kein Opernkenner, aber mir gefällt diese Oper wirklich sehr.“

Und genauso hatte es sich Produzent Michael Knod auch vorgestellt: „Ich möchte Leute erreichen, die Schwellenängste haben, also gerne mal in die Oper möchten, aber nicht wissen wie. Deswegen wähle ich populäre Klassikwerke wie Carmina Burana, die Vier Jahreszeiten oder eben Nabucco und namhafte Spielstätten wie diesen schönen Flecken hier aus.“ So war er noch am Donnerstag, also einen Tag zuvor, in Goslar. „Dort wollten wir vor der Kaiserpfalz spielen, mussten aber wegen der Unwetterwarnung in der Kaiserpfalz auftreten“, erzählte er. Und gleich am Sonnabend ging es ins oberhessische Marburg, wo das Ensemble auf der Freilichtbühne im Schlosspark die Verdi-Oper aufführte.