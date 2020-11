Die Übersicht zeigt die vier verschiedenen Ampel-Standorte an der Bahnhofstraße in Schierbrok, die die Verwaltung geprüft hat. Die Politiker haben sich mit großer Mehrheit für die Variante "B" ausgesprochen. (Grafik: Gemeinde Ganderkesee)

Die Mitglieder des Ausschusses für Straßen und Verkehr haben die Hilferufe besorgter Einwohner zu mehr Sicherheit an Schulwegen im Gemeindenorden erhört. Die Lösung des Problems – eine Fußgängerampel an der Bahnhofstraße sowie eine Gehwegverbreiterung an der Schierbroker Straße – waren am Mittwochabend schnell beschlossen. Waren die Vorstellungen über die Details bei den Fraktionen Ende September noch weit auseinandergegangen, folgten die Politiker nun in beiden Fällen den Vorschlägen der Verwaltung.

Die Schierbroker Straße in Hoykenkamp zu queren, ist für Fußgänger und Radfahrer bislang durchaus gefährlich. Denn die Verkehrssituation ist an dieser Stelle recht unübersichtlich. Laut einer aktuellen Stellungnahme der Polizei sei gerade für die kleinen Schulkinder die momentane Wegführung problematisch. Ein erweiterter Gehweg soll das jetzt ändern. „Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat sich zugunsten der Verbreiterung des Gehwegs bereit erklärt, auf einen Teil der Fahrbahn zu verzichten“, erklärte Sabine Finke, Fachdienstleiterin für Straßen und Verkehr. Der Gehweg soll nun ab der Bushaltestelle Am Remel bis hin zum Schulweg von der bisherigen Breite von rund 1,5 Metern auf eine annähernd regelkonforme Gesamtbreite von etwa 2,5 Metern verbreitert werden. Dafür rechnet die Verwaltung im Haushaltsplan des kommenden Jahres mit Kosten in Höhe von rund 120 000 Euro.

In der Sitzung des Ausschusses für Straße und Verkehr Ende September hatte die Verwaltung deswegen den Auftrag bekommen, die Möglichkeiten der Überwegung an zwei Standorten zu prüfen. Neben der Einmündung der Gemeindestraße Am Randgraben in die Schierbroker Straße prüften die Experten im Rathaus auch den Einmündungsbereich des Schulwegs in die Schierbroker Straße. Die rechtlichen Voraussetzungen seien im ersten Fall aufgrund der vorliegenden Querungs- und Verkehrszahlen aber nicht gegeben, analysierte die Verwaltung. „Von daher finde ich es wichtiger, dass die Kinder sicher zu ihrer Grundschule bekommen“, sagte Finke in Hinblick auf die Entscheidung für den zweiten Standort direkt gegenüber des Schulwegs.

Die Bauverwaltung sieht beim Einmündungsbereich Schulweg/ Schierbroker Straße eine Gefahrenzone, die für voraussichtlich 80 000 Euro umgestaltet werden soll. In welcher Art und Weise die Kreuzung modifiziert werden könne, müsse noch mit der Landesbehörde im Detail geklärt werden, sagte Finke. SPD-Ratsherr Marcel Dönike lobte den Fortschritt der Planung und schlug für die „kniffelige Kreuzung“ neben der Fußgängerampel auch ein blinkendes Warnlicht vor, das die Autofahrer auf die geänderte Straßenführung hinweise.

Auch die anderen Fraktionen waren sich darüber einig, dass die Situation des Schulwegs optimiert werden muss. „Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Bürger mit dieser Lösung gut leben können“, sagte Grünen-Ratsherr Volker Schulz-Berendt nach der Vorstellung der bisherigen Erkenntnisse durch die Verwaltung. Dem konnte Arnold Hansen von den Freien Wähler nur zustimmen und ging sogar noch einen Schritt weiter: „Die Schulwegsicherheit ist eine Pflichtaufgabe unserer Gemeinde“, betonte er eindringlich.

Deswegen sei es nach den Worten von FDP-Fraktionschefin Marion Daniel erfreulich, dass in diesem Fall schnell gehandelt wurde. „Verbreiterungen von Geh- und Radwegen sind aktuell ein grundsätzliches Thema in Ganderkesee“, sagte Daniel. So fordert die FDP, dafür explizit Gelder im Haushalt einzuplanen.

Ein weiteres Thema war die Errichtung einer Fußgängerampel an der Bahnhofstraße in Schierbrok. Im Bereich des Schulgrundstücks soll nun eine gesicherte Querung über die Bahnhofstraße (K 227) in Form einer Fußgängerampel geplant werden. Ergänzend dazu soll auf der nordwestlichen Seite der Bahnhofstraße zwischen dem Forstweg und der Bahn ein Fußweg entstehen. Da es sich bei der Bahnhofstraße um eine Kreisstraße handelt, bedarf es bei der Umgestaltung der Zustimmung des Landkreises. Für die Umsetzung der Planungen beschloss der Ausschuss nun zusätzliche Haushaltsmittel in der Höhe von 70 000 Euro.

Die Fraktionen diskutierten – wie schon im September – die vier infrage kommenden Standorte. Dabei ging es unter anderem um die Möglichkeit, die Überwegung an der Kreuzung Trendelbuscher Weg/ Forstweg zu installieren. Andere favorisierten den Standort östlich der Einmündung oder östlich beziehungsweise westlich des Buswendeplatzes. Die Verwaltung sprach sich dabei ganz deutlich für die Variante östlich des Wendeplatzes aus. Dieser Punkt sei vor allem für die Schulkinder gut erreichbar, betonte Finke. Auch bei diesem Punkt, der gesondert abgestimmt wurde, stimmten zehn Ausschussmitglieder für den Antrag, drei Mitglieder (Die Grünen, UWG) enthielten sich.