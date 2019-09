Die schottischen Hochlandrinder sind genügsam und von Natur aus wetterfest. (Ingo Möllers)

Wenn Gerold Lintelmann an seine Rinder denkt, kann er zum Romantiker werden: „Wenn ich morgens zur Weide komme, auf der gerade der Nebel aufsteigt, und da die Tiere friedlich stehen sehe, ist das der Höhepunkt meines Tages. Der Anblick ist so beruhigend – man kann dabei so herrlich runterkommen.“

Aber Lintelmann hat nicht irgendwelche Rinder auf der Weide, sondern schottische Hochlandrinder. Seit 27 Jahren züchtet er sie unter dem Namen Highland Cattle of Greenfield. „Die Highlands sind echte Luxusrinder und nicht zu verwechseln mit den Galloways. Sie werden nicht auf Auktionen, sondern nur beim Züchter verkauft“, erklärt er. Und er kennt sich aus. Denn mit der Tierzucht ist er aufgewachsen.

Seine Eltern hatten auf ihrem Adelheider Hof Jersey-Rinder. „Die sind sehr klein, geben aber mehr Fett als die schwarzbunten Rinder“, sagt Lintelmann. Als es um die Nachfolge auf dem Hof ging, hatte keiner der drei Söhne Interesse. Und so lief die Zucht langsam aus. Gerold Lintelmann machte sich lieber als Gärtnermeister mit einem Blumenhandel selbstständig und verkaufte seine Ware auf dem Delmenhorster Wochenmarkt.

Aber die Rinderzucht ließ ihn dann doch nicht los. Allerdings wollte er etwas Besonderes. Schließlich hatte er bis dahin Zierenten gezüchtet. „Seit meinen Zwanzigerjahren habe ich das gemacht. Das ist wie mit dem Briefmarkensammeln: Man fängt mit einer Marke vom Umschlag an und will dann irgendwann die exklusivste haben“, sagt er.

Doch die Entenzucht wurde durch hohe Auflagen immer komplizierter. Er gab die Enten auf und kam so zu den Highlands. Ein Jahr lang suchte er nach dem richtigen Tier. Als er es endlich hatte, kamen schnell auch Nummer zwei und drei hinzu. Mit der Zeit graste eine ganze Herde auf der Weide neben seinem Haus, auf der vorher 250 000 selbst gepflanzte Stiefmütterchen standen. „Der schönste Moment war die Geburt des ersten Kalbes“, erzählt Lintelmann, „da war ich natürlich dabei.“

Abgesehen von solch intimen Momenten konnte am Weidezaun schon mal Andrang herrschen. Denn damals waren Highlands in diesen Gefilden noch eine Sehenswürdigkeit. „Die Leute hielten mit ihren Autos an, um Fotos von den Tieren zu machen“, erinnert sich Lintelmann.

Inzwischen gehören die Highlands wie selbstverständlich in die Landschaft. Heute hat Lintelmann mehrere Herden, die auf einigen Weiden in der Umgebung verteilt stehen. Die Rinder haben nun seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Nach über 30 Jahren gab Lintelmann seinen Blumenhandel auf und verschrieb sich voll und ganz seinen Tieren. „Der Blumenhandel war ein gutes Geschäft, aber die Vorstellung, noch einige Jahre um 3 Uhr morgens aufzustehen, hat mir zugesetzt“, sagt er.

Nun klingelt der Wecker um 6 Uhr morgens. Was vielen Menschen immer noch wie ein täglicher Albtraum erscheint, ist für Lintelmann wie ausschlafen. Er hat jetzt morgens Zeit, um in der Zeitung nicht nur die Überschriften, sondern sogar die Artikel zu lesen. Dann fährt er die 15 Kilometer lange Rundtour zu den Weiden ab, um nach den Tieren zu sehen. „Ich schaue, ob alle gesund und die Kühe bullig sind“, sagt er.

Ansonsten sind die Highlands genügsame Tiere und brauchen nicht viel mehr Aufmerksamkeit. Sie stehen das ganze Jahr auf der Weide, die nicht gegüllt wird. Dank ihres selbstregulierenden Fells macht ihnen selbst eine Schneedecke auf dem Rücken nichts aus, sodass Lintelmann keinen Stall braucht, den er ausmisten muss. Auf der Weide fressen die Rinder Gras oder Heu beziehungsweise Heulage. Neben dem regelmäßigen Kämmen ist einmal im Jahr die Klauenpflege dran. „Darauf lege ich Wert, damit die Tiere gut auf ihren Füßen stehen und keine Gelenkprobleme bekommen. Wenn sie gesund sind, werden sie auch alt. Außerdem steht das Tierwohl an erster Stelle“, erklärt Lintelmann.

Trotzdem birgt die Rinderzucht noch genug Arbeit. Das Heu macht sich schließlich nicht von allein. Zäune müssen repariert, Unterstände müssen gebaut werden. Und dann ist da noch die Zucht selbst. Lintelmann züchtet das Ursprungsrind. Die Eigenheiten der Highlands, die sie ausmachen, möchte er beibehalten. Und gleichzeitig versucht er „gewisse Schwächen, die das eine oder andere Tier hat“, auszubessern, indem er gezielt bestimmte Bullen und Kühe zusammenbringt. „Ich finde Vererbung total spannend – was sich durchsetzt und was nicht“, sagt er. Seinen letzten Bullen hat er in Schottland gekauft, um „wieder frisches Blut in die Herde zu bekommen“.

Zudem achtet er darauf, dass die Kälber möglichst im März oder April zur Welt kommen: „Das sind einfach die schönsten Monate für die Kälber. Die Temperatur ist angenehm und es wächst schön frisches Gras auf den Weiden.“ Bei der Befruchtung selbst überlässt er allerdings alles der Natur. „Der Bulle und die Kühe dürfen sich auf der Weide vergnügen“, sagt Lintelmann. Dabei sind die Tiere durchaus romantisch: „Am ersten Tag bandeln die beiden an, am zweiten Tag erledigen sie die Sache und am dritten Tag verabschieden sie sich.“

Natürlich behält Lintelmann nicht alle seine Tiere. Wie sich das für einen Züchter gehört, verkauft er sie – deutschlandweit, aber auch beispielsweise nach Dänemark, Finnland, in die Schweiz, nach Italien und sogar nach Schottland, ins Geburtsland der Highlands. „Gerade steht ein Tier in Quarantäne, das bald nach Luxemburg geht“, erzählt Lintelmann. Mit einem speziellen Transporter werden die Rinder zu ihrem neuen Zuhause gebracht. Am liebsten verkauft er seine Tiere an andere Züchter, mit denen er in regem Kontakt steht. Wenn er die Tiere dann noch mal wiedersieht oder in den Papieren lesen kann, was aus ihnen geworden ist, freut er sich jedes Mal.

Aber nicht alle Tiere gehen an einen Züchter. Manche werden zum Schlachter gebracht. „Ich habe mich lange davor gesträubt, aber dann doch umgeschwenkt“, sagt Lintelmann. „Aufgrund seines Eigengeschmacks haben die Highlands einfach das beste Fleisch. Bei einem 18 oder 20 Jahre alten Tier hatte es eben auch viel Zeit zu wachsen. Das schmeckt man. Und das sieht man auch schon, wenn man den Schlachtkörper ansieht. Das Fleisch ist dunkler als das der anderen Rinder“, erklärt er.

Lieber als der Schlachthof sind Lintelmann allerdings die Schauen. Seit er mit der Zucht begonnen hat, nimmt er daran teil. Eine ganze Schrankwand voller glänzender Pokale erzählt von seinen Erfolgen. „Auf dem Dachboden sind noch viel mehr“, sagt er und lacht. Die Bundesschau hat er schon mehrmals mit dem besten Tier gewonnen. Den Highland Cup, bei dem die Punktestände verschiedener Schauen addiert werden, gewann er 15 mal in Folge.

Mit drei Kilogramm Spezialwaschpulver und einem Fön mit zwei Turbinen bereitet er die Tiere auf ihre großen Auftritte vor. Der Rest liegt an den Rindern selbst. „Sie haben ja von Natur aus so ein schönes Gesicht. Wenn man sie ansieht, kommt auch etwas zurück“, schwärmt Lintelmann. Einige Tiere haben zudem ein echtes Show-Talent, meint er: „Es gibt Rinder, die sich richtig präsentieren und darstellen. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht zu sehr verhätschelt und Streichelkühe aus ihnen macht. Das passt nicht zu ihrem Wesen.“ Deshalb legt Lintelmann schon bei der Namensgebung Wert auf eine gewisse Präsenz: Conan oder Calibur heißen seine Bullen. Bei den Kühen orientiert er sich an Namen von Gottheiten. „Meine Highlands sind einfach etwas Besonderes“, sagt er und lässt seinen Blick verliebt über die Weide schweifen.