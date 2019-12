Auch ohne herkömmliches Geschenkpapier lassen sich Weihnachtsgeschenke hübsch und nachhaltig einwickeln. (Imago/Pressmaster)

In meiner Familie gibt es an Weihnachten immer ein großes Wiedersehen – mit alten Schleifenbändern. Seit meiner Kindheit wechseln die bunten Bänder, robusten Schnüre und gar die feine, einst selbst gehäkelte Spitze ihre Besitzer. Nach dem Fest werden sie zu Hause in einer Schachtel verstaut, um zu Weihnachten ein neues Geschenk zu schmücken und einem neuen Besitzer die Vorfreude zu versüßen. Dann gibt es wieder Ausrufe wie: „Ach, die Schleife kenne ich doch!“ Oder: „Ach, Du hattest die schöne. Die hatte ich vorletztes Jahr!“

Das Verpacken von Geschenken ist eine heikle Angelegenheit, wenn man dabei einigermaßen nachhaltig vorgehen möchte. Jahrelang wurde ich von meinen Lieben belächelt, wenn ich bedächtig das Klebeband vom Geschenkpapier löste und vorsichtig mein Geschenk auswickelte, um das Papier später aufzubügeln (Achtung: Unbedingt ein Tuch darüber legen!) und im nächsten Jahr wiederzuverwenden. Doch inzwischen macht es meine ganze Familie so, und selbst die Kinder ermahnen uns Erwachsene, dass wir doch bitte vorsichtiger sein sollen, wenn uns die Neugierde übermannt.

Im Grunde geht es kaum nachhaltiger, als Dinge, die bereits vorhanden sind, weiter zu nutzen. Denn gerade Geschenkpapier gehört zu den Dingen, die in der Regel eine kurze Lebensdauer haben, für deren Herstellung aber Unmengen an Ressourcen und Energien verbraucht wurden – nur damit sie nach kurzem Gebrauch weggeworfen und schon bald wieder neu gekauft werden.

Ein weiteres Problem mit herkömmlichem Geschenkpapier ist, dass es häufig beschichtet und aller Regel in einer Plastikhülle verpackt ist. Innen steckt meistens noch eine Pappröhre, die zu so gut wie nichts zu gebrauchen ist und ebenfalls in die Mülltonne wandert. Von Verpackungsfolien und den Kräuselbändern aus Kunststoff ganz zu schweigen.

Wer nun kein Geschenkpapier aus dem vergangenen Jahr mehr hat, kann stattdessen eine bunte oder besonders hübsche Zeitungsseite zum Einwickeln nutzen. Auch Packpapier kann man gut verwenden. Man findet es immer häufiger unverpackt, und es ist günstiger, weil eine Rolle viel mehr enthält als beim Geschenkpapier.

Für kleinere Geschenke nutze ich gerne das Papier, das häufig um die Mandarinen und Clementinen gewickelt ist. Das macht ein Geschenk schon von außen zu etwas Besonderem. Hübsche Schachteln und Dosen sind auch eine gute Alternative zum Geschenkpapier, zumal sie der Beschenkte später weiter nutzen kann.

Statt dem gewöhnlichen durchsichtigen Kunststoffklebeband, kann man übrigens auch eine nachhaltigere Alternative wählen. Kreppband, das von Malern zum Abkleben genutzt wird, basiert auf Papier und hält genauso gut. Man kann es sogar einfacher und rückstandslos lösen, wenn man das Papier noch einmal wiederverwenden möchte.

Feinmotorisch begabte Menschen können sich auch das Klebeband komplett sparen und das Papier nur mit der Schleife zusammenhalten. Mit ein bisschen Übung klappt das bestimmt – und sonst im nächsten Jahr, oder im übernächsten. Das Schöne an Weihnachten ist ja: Es kommt alles Jahre wieder.