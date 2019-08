An der Mühlenstraße kämpfte Familie Müller mit Schneeschippen gegen die Wassermassen an. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. „Ein solches Unwetter habe ich schon seit Jahren nicht erlebt“, sagt der Leiter der Delmenhorster Feuerwehr, Thomas Stalinski, über den Starkregen, der am Mittwochabend über Delmenhorst niedergegangen ist. Abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume aufgrund von Stürmen gebe es immer mal wieder, aber derart heftige Regenfälle habe er zuletzt wohl vor neun Jahren, also 2010, erlebt.

Seine Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun: Die Fahrbahnen der Mühlenstraße, Lessingstraße, Schillerstraße und Thüringer Straße waren komplett überflutet, auch die A 28 zwischen Deichhorst und Ganderkesee stand unter Wasser. An der Kreuzung Schönemoorer Straße/Dwostraße steckte ein Fahrzeug in den Wassermassen fest und musste abgeschleppt werden, ebenso an der Landwehrstraße – dort wurde die Unterführung gesperrt. An der Stauffenbergstraße lief eine Tiefgarage voll. Die großen Regenmengen drückten zahlreiche Gullydeckel hoch, da die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr bewältigen konnte. Im Erdgeschoss der Käthe-Kollwitz-Schule drang so viel Wasser ein, dass die Schule am Donnerstag geschlossen blieb. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat die Schule am Freitag aber wieder geöffnet.

Auch an der Elbinger Straße musste die Feuerwehr Keller auspumpen. (INGO MÖLLERS)

Überschaubare Schäden laut SWD

Der Starkregen habe an sogenannten „Hot Spots“ wie der Schönemoorer Straße und der Friedensstraße zu Überschwemmungen geführt, melden die Stadtwerke Delmenhorst (SWD). Diese und andere potenzielle Überstauungsbereiche seien der Stadtverwaltung und den SWD bekannt. Aus diesem Grund sei weiterhin die stringente Umsetzung der Maßnahmen des Generalentwässerungsplanes notwendig, heißt es von Seiten der SWD. Dieser sehe unter anderem den Bau von Stauraumkanälen vor. Laut Mitteilung sind die auf den SWD-Anlagen entstanden Schäden überschaubar und werden behoben.

Leidtragende des Unwetters waren auch Fußballer der Oberliga Niedersachsen: Die Nachholpartie zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und MTV Eintracht Celle musste nach 16 Minuten abgebrochen werden. Angesichts der extremen Regenfälle entschied der Schiedsrichter, das Spiel im Städtischen Stadion an der Düsternortstraße nicht wieder anzupfeifen.

Auch in Ganderkesee waren zahlreiche Straßen überschwemmt (Foto links). Im Delmenhorster Düsternortstadion konnte der SV Atlas nur eine gute Viertelstunde lang spielen. (fotos: DPA, MÖLLERS)

In Teilen des Landkreises Oldenburg hieß es ebenfalls „Land unter“. In Ganderkesee waren diverse Straßen überflutet, in Dötlingen standen Teile der Sporthalle an der Grundschule unter Wasser. Die hohe Anzahl an Einsatzstellen im Zuständigkeitsbereich der Großleitstelle in Oldenburg machte es erforderlich, mit dem Dötlinger Einsatzleitwagen eine Führungsstelle zur Koordinierung der Feuerwehrleute in der Gemeinde Dötlingen einzurichten.

Zu insgesamt 150 Einsätze ist die Delmenhorster Feuerwehr am Mittwochabend ausgerückt. Laut Feuerwehrchef Stalinski war der Stadtnorden Delmenhorsts besonders betroffen. „Nach dem ersten Gewitter hat es dort nochmal richtig geschüttet“, berichtet Stalinski. Diese zweite schwere Gewitterfront ergoss sich über ganze drei Stunden über der Stadt.

Da Stalinskis Einsatzkräfte in dieser Ausnahmesituation recht schnell am Limit waren, forderte er externe Hilfe an: Feuerwehren aus den Landkreisen Wesermarsch und Oldenburg eilten zu Hilfe, Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes waren ebenfalls im Einsatz. Bis auf einen Feuerwehrmann, der ausgerutscht war und sich dabei leicht am Arm verletzte, kamen bei dem Unwetterereignis nach Angaben von Stalinski keine Personen zu Schaden.

Der Feuerwehrchef fordert die Delmenhorster Bevölkerung auf, ihre Kanalisationsanschlüsse zu überprüfen. „Viele Anschlüsse waren voll. Wenn dann die Rücklaufklappe nicht richtig funktioniert oder es gar keine gibt, ist es klar, dass das Wasser in den Keller läuft“, sagt er. Er hat noch einen weiteren Appell: „Wenn man drei Zentimeter Wasser im Keller hat, bitte nicht gleich 112 rufen.“ In solchen Fällen sei Selbsthilfe mit Eimer und Lappen geboten, mahnt er.

Und wenn tatsächlich einmal die Not groß sei, bittet Stalinski um ein bisschen Geduld. „Pumparbeiten dauern schon einmal ein bis zwei Stunden. Wir vergessen niemanden, können aber nicht an 150 Einsatzstellen gleichzeitig sein.“

Kennzeichenschilder gefunden

Nach Ablaufen des Wassers wurden auf den Straßen laut Polizeibericht diverse verlorene und abgerissene Kennzeichenschilder gefunden. Diese befinden sich nun auf der Wache der Polizei Delmenhorst, die unter Telefon 0 42 21 / 1 55 90 erreichbar ist.