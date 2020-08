Schon bei der Kunstmeile 2019 freute sich Birte Hogeback (Dritte von links) mit den Künstlern auf die ungewöhnliche Ausstellung. (Archivfoto: Martin Siemer)

Eigentlich sollte sie schon im April beginnen, die dritte Auflage der Wildeshauser Kunstmeile. Doch auch der Gemeinschaftsaktion von Künstlerinnen und Künstlern aus Wildeshausen und Umgebung machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Planungen. Jetzt, mit einigen Monaten Verspätung, ist es soweit. Am kommenden Montag, 17. August, beginnt die Kunstmeile in der Wildeshauser Innenstadt. Die Gemälde, selbst gestaltete Taschen oder Schmuck sind dabei nicht in einer einzigen Galerie zu sehen. Vielmehr dienen die Schaufenster der Geschäfte in der Wester- und Huntestraße und in den angrenzenden Straßen und Plätzen als Ausstellungsraum.

An der Kunstmeile beteiligen sich in diesem Jahr 22 Künstler aus der Künstlergemeinschaft. Neu dabei sind Ingrid Lutze, Sonja Kähne (beide aus Wildeshausen) sowie Lisa Brenk aus Syke und der Dötlinger Gerd Eggers. Bis zum 4. September sind die Kunstwerke der verschiedenen Künstlerinnen und Künstler dann in den Auslagen der Geschäfte zu sehen und zu bewundern. Aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Situation wird in diesem Jahr auf eine offizielle Eröffnung verzichtet.

Die Besucher der Wildeshauser Innenstadt haben ab kommendem Montag die Möglichkeit, neben ihrem Einkauf auch Kunst zu betrachten. Und dass unter freiem Himmel und mit ausreichend Abstand.

Birte Hogeback von der Stadt Wildeshausen freut sich, dass die Zahl der zur Verfügung gestellten Schaufenster jährlich steigt. Im vergangenen Jahr – bei der zweiten Auflage der Kunstmeile – waren es noch 24 Schaufenster, die als Galeriefläche fungierten. In diesem Jahr sind es schon 31 Schaufenster. Hogeback empfiehlt jedoch, auch einen Gang durch die Geschäftsräume zu machen. Denn einige Kunstwerke sind dort ausgestellt.

Zufrieden ist auch Johannes Lenzschau, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV). Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Kunstmeile in diesem Jahr noch stattfinden kann. „Wir alle konnten sehen, wie leer und trostlos die Innenstadt war, als die Geschäfte im März schließen mussten, und freuen uns, dass immer mehr Leben zurückkommt“, sind sich Lenzschau und Hogeback einig. 2018 hatte Birte Hogeback als Kulturbeauftragte der Kreisstadt Kunstschaffende aus Wildeshausen und der Region zu einer Künstlergemeinschaft zusammengeführt. Die damalige Kunstmeile war die erste gemeinsame Aktion und gleich ein voller Erfolg. Auch die zweite Auflage im Jahr 2019 fand eine breite Zustimmung bei Besuchern und Geschäftsleuten. Das zeigt sich auch darin, dass es in diesem Jahr noch mehr Unternehmen gibt, die ihre Schaufenster zur Verfügung stellen.

Zur Kunstmeile hat die Stadt einen informativen Flyer herausgegeben. In ihm sind alle Künstlerinnen und Künstler sowie die jeweiligen Ausstellungsorte aufgeführt. Der Flyer ist in den teilnehmenden Geschäften erhältlich. Man findet ihn aber auch auf der Webseite der Stadt Wildeshausen unter www.wildeshausen.de/kunstmeile.