Oberbürgermeister Axel Jahnz blickte beim Stadtempfang in der Markthalle auf 2019 zurück – und warf einen Blick in die Zukunft. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Unter einigen Ratsmitgliedern kursierte eine Wette. Er tut es, sagten sie. Andere hielten dagegen. Nein, bestimmt nicht. Nun: Die, die dagegen gewettet hatten, gewannen. Es ging um die Rede von Oberbürgermeister Axel Jahnz. Es ging darum, ob er aus der Deckung kommen, ob er verkünden würde, 2021 erneut anzutreten, um zum zweiten Mal nach 2014 zum Oberbürgermeister der Stadt gewählt zu werden. Dass er antreten wird, gilt in der Politik als ausgemacht. Die Frage lautet nur: Wann wird Jahnz es öffentlich machen. Nun, der Abend des 13. Dezember 2019, ein Freitag, ein Schlechter-Omen-Tag also, war es nicht. Axel Jahnz nutzte die Bühne des Stadtempfangs nicht, um seinen Hut in den Ring zu werfen.

Aber es gab noch eine andere Spekulation, was Jahnz – dieses Mal keck mit kunterbunter Fliege statt Krawatte, was für zahlreiche modische Diskussionen am Rande sorgte –; es gab also noch andere Spekulationen, was der Oberbürgermeister vor den rund 200 Gästen aus Politik und Verwaltung, von Behörden, Unternehmen, Religionsgemeinschaften, Vereinen, Schulen und anderen Einrichtungen und Institutionen als Kaninchen aus dem Hut zaubern könnte. Hertie wurde in dem Zusammenhang heiß gehandelt. Es gebe bestimmt einen Durchbruch bei Hertie zu verkünden, diesem Auf-der-Stelle-Treter-Thema. Nun, vielleicht. „Ich habe noch einmal mit unserem Landtagsabgeordneten Deniz Kurku telefoniert. Das Thema Hertie wird noch in der kommenden Woche auf dem Schreibtisch der N-Bank liegen.“ Es gehe in die entscheidende Phase. Jahnz verglich die momentane Situation mit einer Flasche. „Momentan stecken wir im Flaschenhals.“ Aber er zeigte sich optimistisch, dass es bald plopp machen würde.

Doch dann kam er doch noch, der Ah-und-Oh-Moment des Abends. Jahnz blickte auch auf den sportlichen Höhepunkt des Jahres 2019 zurück, auf „das Spiel des Jahrhunderts“, der SV Atlas im DFB-Pokal im Weserstadion gegen Werder Bremen. Er wandte sich an Atlas-Präsident Manfred Engelbart. „Manni, so gut wie ihr das geschafft habt, das war einfach fantastisch. Ihr habt die Fahne für Delmenhorst hochgezogen, in ‚eurem‘ Weserstadion.“ Jahnz nutzte das Stichwort, um nach Düsternort zu schauen. „Wir brauchen ein neues Stadion. Das muss diskutiert werden, das muss sein“, machte der Oberbürgermeister deutlich. Und dann kam er: der große Moment.

Jahnz erzählte, dass der Atlas-Präsident just im Rathaus zu Besuch war, um ihm und dem Ersten Stadtrat Markus Pragal, der krankheitsbedingt nicht in der Markthalle war, ein Projekt vorzustellen. Engelbart will eine Stiftung gründen, deren Zweck der Bau eines neue Stadions ist. „Toll“, lobte Jahnz das Engagement. 100 000 Euro will Engelbart als Stiftungskapital beisteuern, erklärte er auf Nachfrage. Nun kann die Suche nach Mitstreitern losgehen, die helfen, das Stiftungskapital aufzustocken.

Aber auch mit Blick auf eine andere Sportstätte wurde Jahnz deutlich. Die Stadionsporthalle sei „abbruchwürdig“. Er sprach sich dafür aus, die Halle abzureißen. Und natürlich müsse es eine neue große Halle geben, am besten gleich als Mehrzweckhalle konzipiert. „Und diese Halle gehört in das Zentrum der Stadt“, sagte Jahnz.

Allerdings ging es nicht nur um den Blick nach vorn, sondern Jahnz schaute auch, was 2019 passiert ist. Das alles überstrahlende Thema war dabei sicherlich einmal mehr das Josef-Hospital, das Anfang des Jahres für die größte Schlagzeile sorgte, über die der DELMENHORSTER KURIER damals als erste Zeitung überhaupt berichtet hatte: Das Land ist bereit, 150 Millionen Euro zum Krankenhaus-Neubau an der Wildeshauser Straße beizusteuern. Der OB nannte es eine „unvorstellbare Summe“, er sprach vom größten Projekt in der Geschichte der Stadt Delmenhorst. Der erste Bauabschnitt ist bereits in die Umsetzung gegangen, die ehemalige Kinderklinik wird dafür abgerissen werden, um an der Stelle ein neues Parkhaus zu bauen. Denn dort, wo jetzt der Parkplatz ist, soll der Neubau entstehen.

Dass Delmenhorst einen Scheck mit derart vielen Nullen überreicht bekommt, liege auch am Einsatz von Ministerpräsident Stephan Weil, dem Jahnz ganz besonders dankte. „Er war mittlerweile so oft in Delmenhorst und sagt, er stehe für diese Stadt ein. Dafür ein ganz herzliches Danke aus dieser Stadt.“ Beim jüngsten Weil-Besuch im November ging es allerdings nicht um die Krankenhaus-Millionen, sondern um den Wollepark, den auch Jahnz in seiner Rede thematisierte. „Wir werden dort ein ganz neues Quartier entwickeln, es wird ein ganz neues Stadtbild werden. Es wird etwas Großes, Wuchtiges werden.“

Jahnz zeigte sich zudem begeistert vom sozialen Engagement in der Stadt und dem Netzwerk der Hilfsorganisationen sowie der Aktion „Kinderwunschbaum“. Zudem gab es ein großes Lob für die vielen und vielfältigen Veranstaltungen. „Das soll uns erst mal einer nachmachen.“ Abschließend ehrte Oberbürgermeister Jahnz den in diesem Jahr aus dem aktiven Bundeswehr-Dienst ausgeschiedenen Oberstleutnant a. D. Harald Mauritz für dessen Arbeit mit einer besonderen Münze der Stadt Delmenhorst. „Sie sind ein fantastischer und immer mit der Stadt verbundener Soldat.“

Kulturell bereichert wurde der Empfang von der Band Chapeau Manouche mit ihrem Sinti-Jazz und durch einen Beitrag der Städtischen Galerie. Leiterin Annett Reckert und Kuratorin Aneta Palenga hatten kleine Satelliten der beiden aktuell laufenden Ausstellungen „Hespos. Das Auge im Ohr“ sowie „Pia Pollmanns. Die Wege der Elisa Kosch“ mit in die Markthalle. Dabei gab es nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zu hören.