Was ist in der Nacht zum 21. Juli 2019 auf der Damen-Toilette einer Wildeshauser Diskothek geschehen? Mit dieser Frage befasst sich seit dieser Woche zum wiederholten Male das Landgericht Oldenburg. Es ist der dritte Anlauf für den Prozess sexueller Nötigung, wegen dessen ein 27-jähriger Mann mit Wohnsitz in Bremen angeklagt ist. Bereits im Januar 2020 musste er vor der fünften Strafkammer erscheinen, weil er versucht haben soll, eine 21-jährige Frau aus Westerstede in einer Toilettenkabine an intimen Stellen zu berühren. Ein Urteil gab es damals nicht. Kurz vor Prozessende erkrankte einer der Richter, sodass die Verhandlung abgebrochen werden musste. Im Herbst sollte der Fall erneut verhandelt werden. Dazu kam es jedoch nicht, weil dieses Mal der Angeklagte krank war. Nun folgt also der dritte Anlauf.

Laut Anklageschrift war es 2.30 Uhr, als die 21-jährige Westerstederin auf das Damenklo einer Wildeshauser Diskothek ging. „Ich hatte mit meiner Freundin einen Tequila getrunken, den ich nicht gut vertragen habe“, berichtete die junge Frau. Deshalb sei sie zur Toilette gegangen, um sich dort zu übergeben. Dass ihr der Angeklagte gefolgt ist, habe sie nicht bemerkt. „Ich habe abgeschlossen – zumindest dachte ich das“, erklärte sie. Plötzlich habe der Angeklagte hinter ihr gestanden und versucht, sie an intimen Stellen zu berühren. Um zu verhindern, dass sie schreit, habe er ihr den Mund zugehalten. „Ich habe es geschafft, ihm in die Hand zu beißen und zu schreien. Dann ist er weggerannt“, berichtete sie mit brüchiger Stimme. Bei ihrer Aussage war deutlich zu spüren, dass sie die Erinnerung an die Geschehnisse dieser Nacht noch sehr mitnahmen, weshalb sie auch in Begleitung einer Vertreterin der Opferhilfe in den Zeugenstand trat.

Gesehen hatte die 21-Jährige den Mann, der ihr in die Toiletten-Kabine gefolgt war, nicht. Dass es der Angeklagte war, davon ist sie dennoch überzeugt: „Ich habe ihn an seinem Geruch erkannt, der mir in der Nase steckte.“ Denn die Begegnung auf der Damen-Toilette war nicht die erste, die sie mit dem Angeklagten an jenem Abend hatte.

Die Westerstederin war mit zwei Freundinnen nach Wildeshausen in die Disco gekommen, um dort einen Geburtstag zu feiern. Irgendwann habe sie dann der Angeklagte angesprochen. „Wir haben ein wenig Small Talk gemacht. Er hat mir auch Getränke ausgegeben“, erzählte sie. Als er sie auf die Tanzfläche zog und durch die Luft wirbelte, sei ihr das Ganze jedoch zu viel geworden. Um ihn loszuwerden, habe sie den Tanzbereich gewechselt. Doch der damals 26-Jährige sei ihr gefolgt. Dort habe sie weiter „Diverses versucht, um ihn abzuwimmeln“. Mehrfach habe sie laut und deutlich gesagt, dass er sie in Ruhe lassen soll und ihm zu verstehen gegeben, dass sie einen festen Freund habe. Später habe sie sogar eine feste Beziehung mit ihrer Freundin simuliert. „Das hat aber alles nicht funktioniert“, resümierte die junge Frau.

Die Interpretation einer Geste

Die Version des Angeklagten unterscheidet sich in den wesentlichen Punkten deutlich von der der 21-Jährigen. Vor Gericht erklärte der mittlerweile 27-Jährige, dass er die junge Frau an diesem Abend in der Diskothek kennengelernt habe. Man habe miteinander geredet und später auch getanzt. Als sie auf die Toilette gegangen sei, habe er eine Geste ihrerseits so interpretiert, dass er ihr folgen solle. „Ich bin in die Toilette gegangen, aber nicht in die Kabine“, sagte der Angeklagte. Plötzlich habe sie angefangen zu schreien. „Da bin ich weggegangen“, erklärte er weiter.

Welcher Version das Gericht letztlich Glauben schenkt, wird sich zeigen. Kein Zweifel besteht zumindest in einem Punkt: Sowohl der Angeklagte als auch die 21-Jährige waren an jenem Abend stark alkoholisiert. Ein Bluttest, den die Polizei etwa 2,5 Stunden später bei dem 27-Jährigen nach dessen Verhaftung durchführen ließ, ergab einen Wert von 0,72 Promille. Auch der Konsum von Cannabis und Kokain wurde laut toxikologischen Gutachten nachgewiesen. Für die 21-Jährige gibt es keine solche Untersuchung, allerdings räumte sie in ihrer Aussage selbst ein, mehrere Longdrinks und Shots getrunken zu haben. „Ja, ich war alkoholisiert, aber bei vollem Bewusstsein“, betonte sie vor Gericht. „Das war mein Glück“, ist sie überzeugt.

Der Prozess wird am Donnerstag vor dem Landgericht Oldenburg fortgesetzt.