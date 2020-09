Alexandra Kreklau hat ihre Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel mit der Note 1 abgeschlossen. (INGO MÖLLERS)

„So viele Spitzenergebnisse hatten wir seit Jahren nicht mehr“, sagt Ludger Wester, stellvertretender Leiter des Bereichs Bildung bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). 201 von insgesamt 3694 ehemaligen Auszubildenden aus dem Kammerbezirk haben ihre Abschlussprüfungen mit der „Note 1“ abgeschlossen, fünf dieser Prüfungsbesten stammen aus Delmenhorster Betrieben.

"Die Abschlussprüfungen in diesem Sommer waren coronabedingt ein Kraftakt für die ehrenamtlichen Prüfer der IHK und von den Berufsbildenden Schulen. Die Prüfungen mussten allesamt verschoben und in den Schulen komplett neu organisiert werden. "Wir würdigen diese Leistungen in diesem Jahr nicht auf einer zentralen Feier, sondern bei Betriebsbesuchen, denn Ehre, wem Ehre gebührt", sagt Wester.

Auf einen solchen Besuch kann sich am 6. Oktober auch Alexandra Kreklau freuen. Die 22-Jährige hat ihre Berufsausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel beim Delmenhorster Unternehmen Amorim absolviert. Der portugiesische Bodenbelagshersteller hat seine Firmenzentrale für Deutschland und Österreich im Gewerbegebiet an der Nordenhamer Straße. "Wir sind das weltweit führenden Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Bodenbelägen aus Kork", erklärt Geschäftsführer Tomas Cordes. Alexandra Kreklau hat bei Amorim nicht nur gelernt, im Anschluss an die Ausbildung bekam sie auch ein Übernahmeangebot. Darauf, dass sie ihre Prüfung mit der Note "sehr gut" bestanden hat, ist sie richtig stolz: "Da gab es niemanden, der mir Leistungsdruck gemacht hat." Aber es sollte schon eine gute Prüfung werden", fügt sie mit sympathischer Bescheidenheit an.

Die junge Delmenhorsterin hatte zunächst am beruflichen Gymnasium der Berufsbildenden Schulen II ihr Abitur abgelegt. Bei ihrer anschließenden Berufswahl entschied sie sich ganz bewusst für eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel – „weil das doch ein wenig mehr Niveau hat“, sagt sie selbstbewusst. „Uns hat sie bei ihrer Bewerbung ganz schnell überzeugt“, nickt Jutta Wortmann, als Assistentin der Geschäftsleitung auch für die Auszubildenden zuständig. „Wer zu uns kommen möchte, benötigt wenigstens einen erweiterten Realschulabschluss und sollte gut in Fremdsprachen sein.“ Die Konzernsprache im international aufgestellten Unternehmen sei Englisch.

Bei Amorim hat Alexandra Kreklau alle Abteilungen durchlaufen. "Es hat mir besonders gefallen, wenn ich an einer Stelle im Unternehmen war, wo ich auch im Kundenkontakt stehen konnte", sagt Kreklau. Die Herstellung der Korkböden erfolgt in Portugal. "Wir vertreiben ein Naturprodukt, das sogar eine positive Ökobilanz aufweisen kann", kommt Geschäftsführer Cordes ins Schwärmen. Alle neun Jahre würden Korkeichen geschält werden, "dafür muss kein Baum gefällt werden", sagt er. Der überwiegende Teil der Ernte wird zu Flaschenkorken weiterverarbeitet. "Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3100 Menschen und weist einen Umsatz von einer Milliarde Euro aus. Die Produkte, die von Delmenhorst aus vertrieben werden, Bodenbeläge aus Kork, sind erst der zweitgrößte Geschäftsbereich. Cordes wurmt es, wenn er Leute sprechen hört, dass sie auch schon einmal eine Pinnwand aus Kork hängen hatten. Seine Bodenbeläge kämen in vielen Optiken, auch im Holzlook, auf den Markt. Allen gemeinsam sei die warme Ausstrahlung, die das Naturmaterial einem Raum geben könne.

Das Thema Ausbildung ist Cordes sehr wichtig. Es werde immer schwieriger, geeignete Kandidaten zu gewinnen. Der deutsche Vertrieb beschäftigt vom Standort Delmenhorst aus etwa 50 Mitarbeiter. Eigene Fachkräfte heranzuziehen, junge Menschen ans Unternehmen zu binden, ist ihm ein großes Anliegen. Auch, weil er sich dadurch neue Sichtweisen von außen verspricht. Außerdem brächten die neuen Kollegen oftmals eine hohe Affinität für digitale Medien mit, und das nehme auch in seiner Branche einen wachsenden Stellenwert ein.

Alexandra Kreklau hat die Ausbildung bei Amorin auch viel Spaß gemacht: „ich fühlte mich schon während dieser Zeit gut im Unternehmen integriert“, sagt sie. Und Jutta Wortmann streckt schon ihre Fühler aus, um nach Interessenten fürs kommende Lehrjahr zu suchen. In fast allen Regionen des Kammerbezirks der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer wurden bis August weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Deutlich im Minus sind die Bereiche Metalltechnik und Gastronomie. Stärker nachgefragt wird im Vergleich zum Vorjahrszeitraum hingegen der Handel.