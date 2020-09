Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) beim Abschreiten der Truppe anlässlich des Aufstellungsappells für das neu gegründete Logistikbataillon 163 am Standort der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne. (Fotos: INGO MÖLLERS)

Niedersachsen sei „das Bundeswehrland Nummer eins“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag bei einer Feierstunde in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne an der Abernettistraße. Dort besuchte der Landespolitiker einen Aufstellungsappell für ein neues Logistikbataillon. Insgesamt 540 Soldaten übernehmen von Delmenhorst aus, zusätzlich zu dem bereits bestehenden Logistikbataillon 161, eine komplett neue Aufgabe. Das Logistikbataillon 163 wird zur logistischen Unterstützung für die Bundeswehr und ihre Nato-Alliierten eingesetzt. Auftrag für Oberstleutnant Tobias Schmidt und seine Kompanie wird es sein, den Transit für ankommende militärische Verbände und deren Material zur weiteren Verlegung in die Einsatzgebiete zu organisieren.

Es ist noch gar nicht so lange her, da sah es so aus, als habe der Bundeswehrstandort Delmenhorst komplett ausgedient. Als unter dem früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) die Bundeswehr schrumpfte, wurden auch viele Stellen in Delmenhorst gekappt. Bis es zu einer Kehrtwende in der Politik kam: „Die Bundeswehr wächst wieder und verändert sich“, sagte Generalmajor Volker Thomas als Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr in seiner Ansprache.

Multinationale Fähigkeiten

Das neue Logistikbataillon 163 bekommt die Aufgabenstellung, die vorübergehende Aufnahme von Truppen im Zuge ihrer beweglichen Operationen in Deutschland und ihrem weiteren Weg an die Gefechtsgebiete zu organisieren. Das in Adelheide stationierte Bataillon soll zur Erweiterung der multinationalen Fähigkeiten der Bundeswehr beitragen, also vor allem Nato-Aufgaben übernehmen.

Im Fachjargon wird die neue Strategie unter der Abkürzung RSOM zusammengefasst: Reception, Staging and Onward-Movement steht für die multinationalen Fähigkeiten, die über die Seehäfen und Flughäfen ankommenden Kräfte und ihr Material zu empfangen (R), ihre Verlegung in Sammelgebiete (S) vorzubereiten und mit Proviant und Munition ausgestattet (OM) für den Einsatz vorzubereiten.

Finanzminister Hilbers hob die Bedeutung der Neugründung auch für die Region hervor: Die Bundeswehr investiere mit der Aufstellung des Bataillons rund 24 Millionen Euro in Neubauten und die Renovierung bestehender Gebäude. Die Logistiker werden zunächst eine Gesamtstärke von 540 Dienstposten aufweisen, rund 270 Stellen davon werden für den Standort Delmenhorst neu geschaffen. Und sie würden gebraucht, denn: „Spannungen in der Welt nehmen zu“, sagte der Minister. In der Nato seien die Mitglieder „werteorientiert unterwegs“, da sei es richtig, dass Deutschland dabei auch an führender Stelle fungiere.

Die Soldaten haben nicht viel Zeit, sich einzurichten: Bereits in drei Jahren würde die als Nato-Speerspitze bekannte Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) für ein Großmanöver auf die Unterstützung des neuen Logistikbataillons zählen. Für den Kommandeur und seine Truppe sei dieser Zeitplan wohl eine „sportliche Aufgabe, die interessant und reizvoll ist“, sagte Generalmajor Thomas.

Logistiker sind zuerst am Einsatzort

Das Logistikbataillon gliedert sich in einen Stab mit fünf Abteilungen und zwei Einsatzzentralen sowie sechs Kompanien. Die Stabs- und Versorgungskompanie soll den Aufbau des Bataillonsgefechtsstandes organisieren. „Die Logistiker müssen immer als erste am Einsatzort sein“, sagte Thomas. Sie haben Straße und Brücken zu erkunden.

Oberstleutnant Tobias Schmidt übernahm gestern das Kommando für das Logistikbataillon 163 der Bundeswehr in Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Die Umschlagkompanie Luft plant Umschlagpunkte für bis zu 1000 Soldaten und 500 Tonnen Fracht am Tag einzurichten. Die Umschlagkompanie Land und See betreibt bis zu zwei Eisenbahnumschlagpunkte. Dort sollen täglich rund 2500 Tonnen Güter abgefertigt werden. Der Einsatz der Sammelraumunterstützungskompanie organisiert Abstellflächen für Fahrzeuge und Material. Darüber hinaus sollen Instandsetzungsbereiche, Betriebsstofflager und Munitionsdepots betrieben werden. Außerdem gehört es zu ihrer Aufgabe, Unterkünfte und Sanitätsbereiche zu schaffen. Der Einsatz der Servicekompanie ist zur Errichtung von Rastmöglichkeiten für marschierende Einsatzkräfte zuständig, die Transportkompanie wird die Bewegung von Gütern aller Art und auch von Soldaten durchführen.

Das Delmenhorster Bataillon ist das erste, das diese Art der Nato-Zusammenarbeit logistisch unterstützt, betonte Thomas. Später werde es eine Entsprechung in Tschechien geben, „wir können stolz darauf sein, die Ersten zu sein“, sagte er.

Wenn der Standort wächst, dann bald aber unter einem anderem Namen. Wegen des Traditionserlasses der Bundeswehr muss der Name Feldwebel-Lilienthal-Kaserne ersetzt werden. Den Aufstellungsappell für das Logistikbataillon nutzten auch Vertreter aus Verwaltung und Politik, um den Schulterschluss zu den Militärs zu demonstrieren. Auf der Tribüne am Appellplatz saßen auch Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD), der SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku sowie Mitglieder des Stadtrates.