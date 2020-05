Mit 30 Kameraden sind die Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup in der Nacht zu Montag zu einem Feuer an der Kapitän-Lehmann-Straße alarmiert worden. Vor Ort schlug den Einsatzkräften Brandrauch aus dem Erdgeschoss entgegen. Laut Aussage eines Bewohners hatten bereits alle Personen das Haus verlassen. Nach Mitteilung von Feuerwehrsprecher Daniel Engels brannten in einem Zimmer Einrichtungsgegenstände, wobei die Flammen bereits auf die holzvertäfelte Verkleidung übergegriffen hatten. Während der Brand schnell gelöscht werden konnte, zogen sich die Nachlöscharbeiten noch etwas hin, da mit einer Motorkettensäge die Holzverkleidung entfernt werden musste, um an letzte Glutnester zu gelangen. Abschließend wurde der Bereich noch einmal mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.