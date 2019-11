Nicht alle Bäume werden gefällt und verwertet, einige verrotten direkt im Wald und sind kostbarer Lebensraum. (INGO MOELLERS)

Dackel Balin springt unruhig aus dem Auto von Marcus Hoffmann. Der Hund ist der tägliche Begleiter des Revierförsters. Rund 2000 Hektar betreut Hoffmann seit Mai 2019. Seit dem ist der 38-Jährige als Revierförster beim Forstamt Neuenburg für die Revierförsterei Oldenburg zuständig. Dazu gehören Forstorte, wie die einzelnen Bereiche genannt werden, in der Stadt Oldenburg, im Landkreis Oldenburg, im Landkreis Ammerland und in der Wesermarsch.

Derzeit kümmert er sich um den Holzeinschlag im Hemmelsholz in der Gemeinde Hude an der Straße zwischen Falkenburg und Oldenburg. Dort ist eine Fachfirma mit einem Harvester dabei, den Holzbestand auszulichten. Die zu entnehmenden Bäume hatte Hoffmann zuvor mit Unterstützung einiger Praktikanten einer Universität markiert und dabei auch Fahrgassen gekennzeichnet, in denen der Harvester fahren kann. Fahrgassen sind mit einem weißen Strich markiert, die Bäume, die entnommen werden, mit einem roten Ring. Bäume, die eine Zukunft haben, erhalten einen blauen Punkt.

Dackel Balin ist stets an der Seite von Marcus Hoffmann unterwegs. (INGO MOELLERS)

Das Auszeichnen der zu fällenden Bäume ist so etwas wie die Königsdisziplin der Förster. „Mir macht das auch am meisten Spaß. Man kann Entscheidungen für einen langen Zeitraum treffen und dann sehen, wie sich das entwickelt.“ Der Förster entscheidet, welche Bäume er stehen lässt und welche gefällt werden. Für den Holzeinschlag gibt es einen Zehn-Jahres-Zeitraum, in dem geplant wird. Doch immer wieder gibt es Sonderfälle, wie Stürme oder zuletzt auch die Borkenkäferplage. Dann müssen die Förster und die Niedersächsischen Landesforsten schneller reagieren.

Marcus Hoffmann stammt gebürtig aus Berlin. Vor seinem Studium zum Förster absolvierte er eine Ausbildung als Holzfachwirt. Er weiß also, wo bei der Motorkettensäge vorne und hinten ist. Mit seiner Partnerin und den beiden Kindern lebt er in Edewecht. Sein Wohnhaus ist zugleich auch das Forsthaus. Vor dort aus streift er mit Dackel Balin durch sein Revier. Besonders Oldenburg ist anspruchsvoll. „In der Stadt haben die Menschen einen kritischeren Blick auf den Wald und auf das, was dort geschieht.“ Deshalb gehört auch Aufklärungsarbeit zu seinen Aufgaben. Erfahrungen hat er in der Waldpädagogik gesammelt, bevor er die Aufgaben des Revierförsters übernommen hat. Sein Revier mit den 20 Forstorten ist ziemlich klein strukturiert, was seine Arbeit aufwändiger macht.

Der Harvester nimmt die entsprechend markierten Bäume aus dem Bestand und zerkleinert sie. Die Fahrgassen sind weiß markiert. (INGO MOELLERS)

Die Arbeiten im Hemmelsholz sind ganz normale Durchforstungsarbeiten. „Eigentlich ist der Holzmarkt im Moment völlig kaputt, auch weil es einen Nadelholzüberschuss gibt", erklärt der Förster. Durch Kontakte fand sich dann doch noch ein Abnehmer aus der Industrie, der genau solches frisch geschlagenes Nadelholz suchte. Das Holz, das der Harvester in drei Meter lange Stücke teilt, wird also nicht lange im Hemmelsholz liegen.

Für Marcus Hoffmann ist die Arbeit damit aber noch lange nicht erledigt. Immer wieder kontrolliert er die Stämme, ob die Länge auch den Vorgaben entspricht. Sind sie zu lang, wäre das zum Nachtteil der Landesforsten. Wenn das Hemmelsholz durchforstetet ist, dann wartet der nächste Wald auf den Förster und seinen Dackel Balin. Wenn man mit ihnen durch den Wald streift, dann merkt man, dass sie eins sind mit der Natur.