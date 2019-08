Ales Stanek (Mitte) zeigt den Ärzten im OP vor Ort in Kibosho, wie bestimmte Narkosetechniken anzuwenden sind. (Interplast)

Gerade Anfang 20 ist eine junge Frau aus Afrika, als sie von einer Hyäne angegriffen wird. Sie kommt mit dem Leben davon, knapp. Aber sie ist für ihr Leben gezeichnet, das Tier hat ihr das halbe Gesicht abgebissen. Es sind solche Schicksale, die Ales Stanek, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Palliativmedizin und Schmerztherapie am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD), immer wieder dazu antreiben, nach Afrika, Indien oder Südamerika zu reisen, um Menschen zu helfen. Seit fünf Jahren ist der Anästhesist bereits für den Verein Interplast Germany unterwegs, reist mehrmals im Jahr in Regionen, in denen die Medizin noch nicht so weit ist wie hierzulande. Nun war Stanek, zusammen mit OP-Schwester Desiree Renz aus Bremen und seinem langjährigen Weggefährten Kurt Voigt, Anästhesiepfleger im Ruhestand, wieder in Afrika, am Fuß des Kilimandscharo in einem kleinen Ort namens Kibosho. 23 Menschen haben sie zusammen mit dem süddeutschen Chirurg Andreas Schmidt dort innerhalb von vier Tagen operiert.

Vor allem Kindern geholfen

Dabei sind es vorwiegend noch sehr junge Kinder, denen die Mediziner geholfen haben. In vielen Fällen wurden dabei Verbrennungen behandelt. Bei einem der Kinder war etwa der komplette Arm so stark von hartem Narbengewebe übersäht, dass es den Arm nicht mehr richtig beugen oder strecken konnte. Durch die Operation ist das Kind nun wieder dazu in der Lage, die Hand und den Arm so zu bewegen, wie es will. „Die Verbrennungen resultieren meistens aus dem häuslichen Umfeld“, erklärt Ales Stanek. Denn gerade dort komme es häufiger zu Unfällen. „Da steht das kochende Wasser nur auf zwei wackeligen Steinen“, sagt Stanek. Entsprechend höher sei die Gefahr, dass es verschüttet wird. Anderen Kindern wurde bei dem Besuch eine angeborene Hasenscharte entfernt. Aber auch fünf Erwachsenen haben die Mediziner vor Ort geholfen. Der inzwischen 32-jährigen Frau, die nach der Hyänen-Attacke gut zehn Jahre lang ohne richtigen Mund und Nase auskommen musste, rekonstruierten die Mediziner etwa den Unterkiefer und Mund. Die Nase muss noch warten, alles auf einmal war bei der Operation nicht möglich.

Stanek ist sich aber sicher, dass der Frau bei ihrem nächsten Besuch erneut geholfen wird und sie dann auch endlich die von ihr ersehnte Nase bekommt. Eine solche ist bei dem aktuellen Besuch auch einem jungen Mann rekonstruiert worden. Aus einem Stück Rippe, das als Nasenbein dient, und Haut vom Stirnlappen, die so gestreckt werden kann, dass kein Stück an anderer Stelle fehlt, modellierten die Ärzte die Nase neu. Auch ihn hatte ein schlimmes Schicksal ereilt: Bei einem Überfall hatten Banditen ihm ein Auge ausgestochen und ihm die Nase abgehackt. Nur mit einem schützenden Tuch vor dem Gesicht hatte sich der Mann danach noch unter Menschen getraut.

Zusammen mit Anästhesiepfleger Kurt Voigt (links) ist Arzt Ales Stanek schon oft für Interplast im Ausland im Einsatz gewesen. Dieses Mal war auch OP-Schwester Desiree Renz dabei. (Ingo Möllers)

Plastische Operationen im Kindesalter sind extrem wichtig

„Das Gesicht prägt uns alle“, sagt Stanek. Insbesondere für Kinder sei es schlimm, mit einem entstellten Gesicht aufzuwachsen. Oftmals würden die Kinder in Afrika dann auch vor anderen Menschen versteckt werden. „Plastische Operationen im Kindesalter sind extrem wichtig, damit das Kind sich normal entwickeln und aufwachsen kann“, erklärt der Delmenhorster Arzt. Neben der Ästhetik steht bei den Operationen aber vor allem auch immer die Funktionalität im Mittelpunkt. Denn auch eine Hasenscharte kann bei einem Kleinkind die Saugfähigkeit beeinflussen – und die ist natürlich lebensnotwendig, um in diesem Alter ernährt werden zu können.

Die Operationen führen die Mediziner unentgeltlich durch und nehmen teilweise auch ihren Urlaub dafür. „Das Lächeln hinterher von den Kindern ist einfach unbezahlbar“, sagt Kurt Voigt. „Ich selbst habe eine Menge Glück gehabt im Leben.“ Und die Einsätze für Interplast seien die beste Gelegenheit, davon ein bisschen zurückzugeben. Das sieht auch Stanek ähnlich: „Der Dank dort ist unglaublich.“

Auch wenn die Behandlung für die Patienten selbst nicht ganz kostenlos ist, sondern mit einer Abgabe an das dortige Krankenhaus – durch die deutsche Organisation Aktionskreis Ostafrika (AKO) betrieben – verbunden ist. Doch auch der kleine Beitrag ist nicht für jeden Hilfesuchenden machbar. So übernahm die Organisation etwa im Fall des überfallenen Mannes die Kosten selbst.

Neben den Operationen und der Hilfe für die Patienten haben die Mediziner bei den Besuchen aber auch noch ein anderes Anliegen. „Das Ziel von Interplast ist auch immer, die ‚Locals‘ zu schulen“, erklärt Stanek. Sprich: Wenn er und seine Kollegen vor Ort sind, lernen sie auch die Ärzte und Pflegekräfte dort an, erläutern ihnen, wie bestimmte Techniken funktionieren und wie man sie anwendet.

Hilfe zur Selbsthilfe also. Und das fruchtet offenbar. Denn im November steht für Ales Stanek bereits die nächste Reise an. Dann geht es nach Niamey, der Hauptstadt von Niger, wo das Delmenhorster Duo schon öfters tätig geworden ist und insbesondere Kinder behandelt, die an Noma erkrankt sind. Doch dieses Mal reist Stanek allein. „Ich kriege keine Einladung mehr von dort. Wir haben die Leute in Niamey so gut ausgebildet, dass ich mich da selbst überflüssig gemacht habe“, erklärt Voigt schmunzelnd. Und das, sagt er, sei ja letztlich auch das Ziel des Ganzen. „Es gibt genug Regionen, in denen wir gebraucht werden“, sagt Stanek.