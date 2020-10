Abendlicher Bootseinsatz für die Wildeshauser Feuerwehr. (Feuerwehr Wildeshausen)

Die Feuerwehr Wildeshausen ist am Donnerstag zu einem abendlichen Bootseinsatz an die Hunte ausgerückt. Wie der Pressewart Daniel Engels berichtet, hatten die Kollegen der Polizei einen unbekannten Stoff an der Gewässeroberfläche ausgemacht. Zur genaueren Erkundung wurde die Feuerwehr in Amtshilfe hinzugezogen. Nachdem die Feuerwehrleute ihr Boot zu Wasser gelassen hatten, ermittelten sie, dass ein Pulver-Feuerlöscher abgeblasen wurde und der unbekannte, weiße Stoff auf der Gewässeroberfläche Löschpulver war. Der Feuerlöscher wurde geborgen und an die Polizei übergeben. Der Bereich der Einsatzstelle wurde mit dem Lichtmast des Rüstwagens über die gesamte Einsatzdauer ausgeleuchtet.