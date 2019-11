Das Aktionsbündnis "Prima Klima" könnte die Einrichtung von Bürgersolaranlagen vorantreiben. (Andrea Warnecke/dpa)

In Ganderkesee sind große Dinge in Sachen Klimaschutz geplant. Der Vortragsabend zum Thema Klimawandel mit dem Wissenschaftler Henning Austmann, der vergangene Woche im Gymnasium Ganderkesee stattfand, stellte dabei den Auftakt dar, wie Arne Renz vom Ganderkeseer Aktionsbündnis „Prima Klima“ erklärt. „Die Veranstaltung war ein großer Erfolg“, berichtet Renz. Die Aula sei voll gewesen, Menschen aller Altersgruppen seien an dem Abend inhaltlich und emotional gut erreicht worden. „Der Vortrag war unterhaltsam und hatte einige lustige Elemente“, sagt Renz. Dennoch sei die Hauptbotschaft ernst gewesen: „Wir leben nicht nachhaltig und befinden uns durch den menschengemachten Klimawandel in einer lebensbedrohlichen Situation“, resümiert der Klimaaktivist.

Wichtig ist für Renz nun, den Klimaschutz von unten zu gestalten und sich zu fragen: „Was kann der Einzelne tun?“ Bei dem Vortrag habe etwa der Referent Austmann von einer nachhaltig lebenden Dorfgemeinschaft erzählt, in der er selber wohne. Diese leiste im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels und anderer globaler ökologischer Herausforderungen wie Artensterben oder Ressourcenschwinden. „Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Handel und Industrie beteiligen sich an dieser Idee“, erläutert Renz. Außerdem befinde sich dieser Ort im Weserbergland – von der Größe und der ländlichen Prägung durchaus vergleichbar mit der Gemeinde Ganderkesee. Die Idee einer nachhaltig lebenden Dorfgemeinschaft fasziniert den Klimaaktivisten. Die ersten Schritte zu einer Projektgemeinschaft von Bürgern, Politikern und Verwaltung sind bereits getan.

„Die Bürgermeisterin Alice Gerken und Ratspolitiker aller Fraktionen sind mit im Boot und haben bereits zugesagt, sich zu beteiligen und aktiv zu werden“, berichtet Renz zufrieden. Laut Renz geht es dem Aktionsbündnis „Prima Klima“ – zunächst einmal – nicht ums Geld für Klimaschutzmaßnahmen, wie beispielsweise beim Vorschlag der Ganderkeseer Grünen, die im Haushalt 2020 einen festen Betrag von einer Million Euro für den Klimaschutz festgelegt sehen möchten (wir berichteten). „In der Politik wird sehr konfrontativ um die Positionen gerungen. Daher ist es dort schwierig, die unterschiedlichen Lager zu überwinden“, sagt Renz. Dem Bündnis schwebt hingegen ein breiter gesellschaftlicher Zusammenschluss vor, bei der alle Akteure sich bereits im Vorfeld beteiligen, bevor etwas entschieden wird.

Hierzu sind zwei offene Runden geplant – dort sollen Bürger, Politiker und auch Unternehmer miteinander in Kontakt kommen und Ideen austauschen. Die erste offene Runde soll bereits am Dienstag, 10. Dezember, im Jugendzentrum Trend in der Zeit von 19 bis 21 Uhr stattfinden. „Von anderen lernen“ lautet dann das Thema: Man wolle sich über Ideen der Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiative „Transition Town“ unterhalten. Im Januar 2020 – der Termin steht noch nicht genau fest – wird das Thema bei der offenen Runde „Auf Ganderkesee übertragen“ heißen. „Wir wollen darüber reden, was der einzelne Bürger für mehr Klimaschutz tun kann“, sagt Renz. So könne mit der Bildung von Fahrgemeinschaften zum Beispiel eine neue „Mitfahrkultur“ eingeführt werden.

Das erste Arbeitstreffen ist anschließend für den Februar geplant. „Dann werden wir das erste Projekt konkretisieren“, kündigt Renz an. Er könnte sich etwa vorstellen, dass die Projektgemeinschaft beispielsweise ein neues Konzept für den öffentlichen Personennahverkehr oder für die Einführung von Bürgersolaranlagen entwickelt.

Arne Renz sieht mit dem Bündnis gute Chancen für das Ganderkeseer Gemeinwesen: „Wir möchten Hand in Hand mit allen Akteuren unsere Ziele erreichen“, bekräftigt der Klimaaktivist.

Nähere Informationen zum Aktionsbündnis „Prima Klima“ gibt es per E-Mail an arne.renz@allmende.jetzt.