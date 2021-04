Bereits ab 10. Mai haben die Arbeiten an der Brücke über die Varreler Bäke Auswirkungen auf den Straßenverkehr über die B 75. Für beide Fahrtrichtungen steht dann nur noch jeweils eine Spur zur Verfügung. (INGO MÖLLERS)

An der B 75 startet gerade eine längerfristige Großbaustelle: Es geht um den Ersatzneubau der Brücke über die Varreler Bäke. Mit Auswirkungen für den Verkehr sei nach einer früheren Auskunft der "Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und Baugesellschaft“ (Deges) erst ab diesem Sommer zu rechnen. Bis dahin gebe es nur Vorarbeiten, "die den Verkehrsraum noch nicht betreffen", sagte Deges-Sprecher Christian Merl auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER Anfang März. Und informierte unsere Zeitung jetzt über eine Veränderung der Baustellenplanung. "Wir starten mit der Einrichtung der Verkehrsführung bereits am 10. Mai." In einem ersten Schritt wird der Verkehr in jede Richtung einspurig über die jeweiligen äußeren Fahrspuren gelenkt.

Die neue Terminierung begründet Merl mit einer Baustellenabstimmung mit zwei anderen Maßnahmen. In Huchting würde mit den Arbeiten zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 und 8 begonnen. Auf niedersächsicher Seite seien die Straßenbaumaßnahmen an der Syker Straße in Delmenhorst zu berücksichtigen.

Eine weitere Veränderung der Bauplanung führt zu einer Beschleunigung der Brückenbauarbeiten: Man werde keine Behelfsbrücke einheben und gewinne dadurch gut drei Monate Zeit. Die Gesamtfertigstellung der Brücke im Verlauf der B 75 sei daher für Januar 2023 geplant. Im Zuge der Bauarbeiten sind zwei Vollsperrungstermine vorgesehen. Diese fänden vorraussichtlich Ende Juni und Anfang Juli statt.

Die B 75 gilt über die A 28 kommend als Haupteinfahrstraße aus Richtung Westen in die Hansestadt und in deren Neustädter Hafen. Rund 36.000 Fahrzeuge nutzen die Route an Werktagen.

Die Brücke befindet sich auf der Landesgrenze Bremen/Niedersachsen. Die Baustelle wird über das bremische Amt für Straßen und Verkehr koordiniert. Als Ausweichroute empfiehlt die Deges, aus Richtung Oldenburg die Fahrt über die A 28 und die A 1 bis zum Zubringer Arsten zu nutzen. Pendler aus Delmenhorst sollten auf ihrem Weg nach Bremen über die Stedinger Landstraße und die Stromer Landstraße ausweichen.