Der Delmenhorster Weihnachtsmarkt ist auch von oben ein echter Hingucker. Ab diesem Montag, 25. November, drehen sich die Kinderkarussells wieder auf dem Rathausplatz. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Der Duft von gebrannten Mandeln und heißem Glühwein wird ab kommendem Montag, 25. November, wieder über der Delmenhorster Innenstadt schweben. Dann nämlich eröffnet auf dem Rathausplatz der Weihnachtsmarkt seine Türen. Knapp 20 Stände, inklusive zwei Kinderkarussells, warten auf die Besucher.

Geöffnet hat der Markt bereits ab 14.30 Uhr, die offizielle Eröffnung findet am Montag dann um 18 Uhr mit Musik vom Duo Silvy Braun meets Detlef Blanke statt. Zuvor spricht Oberbürgermeister Axel Jahnz, der zusammen mit dem Weihnachtsmann in einer Kutsche vorfährt. Geöffnet ist der Markt zum Auftakt bis 21 Uhr. Zur Eröffnung und dann nochmal mittwochs, 4. und 18. Dezember, sowie am Donnerstag, 12. Dezember, besucht der Weihnachtsmann den Markt und schaut jeweils um 16 Uhr an der DJ-Hütte vorbei.

Neu in diesem Jahr ist beim Weihnachtsmarkt das erste Delmenhorster Weihnachtssingen, das am Mittwoch, 18. Dezember, auf dem Rathausplatz seine Premiere feiert. Ab 18 Uhr sind dann alle Gäste der Stadt und aus der Umgebung dazu eingeladen, unter Begleitung des DTB-Musikzuges und der Seniorengruppe des Delmenhorster Turnvereins gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre Weihnachtslieder zu singen.

Ansonsten setzen die Veranstalter wieder auf Altbewährtes. Fest zum Programm gehören etwa die langen Donnerstage mit DJ Helmut Hein, der das Publikum zur „Before-Christmas-Party“ immer von 18 bis 21 Uhr musikalisch unterhält. Zudem sorgt er auch bei der großen Verlosung am Dienstag, 17. Dezember, ebenfalls bis 21 Uhr für das musikalische Rahmenprogramm. Die rund 3000 Lose für die Tombola werden im Vorfeld bei den „Before-Christmas-Partys“ und von Sponsoren verteilt.

Zum „Bergfest“ am Dienstag, 10. Dezember, das immer die Schausteller organisieren, tritt nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr wieder die De-Live-Band auf und sorgt für Stimmung. Eine Woche vorher, genauer gesagt am Dienstag, 3. Dezember, gibt es beim „Radio-90.vier-Abend“ in der Zeit von 18 bis 21 Uhr ebenfalls Live-Musik: Es treten Justin Winter, Martin Scholz und Mia Ohlsen auf. Dazu gibt es einen Talk mit Gästen sowie ein Gewinnspiel an der DJ-Hütte. Eine weitere Besonderheit sind laut Ankündigung dienstags und donnerstags in der Zeit von 13 bis 16 Uhr im „Fass-Studio“ die Interviews mit Menschen aus Politik und Wirtschaft sowie Kaufleuten, Künstlern und anderen Personen mitten aus dem Leben.

Damit die Gäste nicht nur musikalisch, sondern auch visuell in die passende Weihnachtsstimmung kommen, werden auch die Tannenbäume auf dem Markt wieder von Kindern mit selbstgebasteltem Schmuck dekoriert. Dazu werden in der kommenden Woche verschiedene Kindergärten die rund 65 Weihnachtsbäume liebevoll schmücken. Als Dank gibt es für die Kinder eine kostenlose Fahrt mit der traditionellen Kindereisenbahn, die durch die Innenstadt fährt. Eine besondere Veranstaltung für Kinder bietet neben dem Kinder-Aktionswochenende am 14. und 15. Dezember auch der Sonntag, 1. Dezember, wenn die Schausteller alle Kinder zum Kasperletheater ins Foyer des Rathauses einladen. Die Vorstellungen der Hula-Hoop-Kinderwerkstatt beginnen um 15 und 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Der Weihnachtsmarkt ist montags bis sonnabends von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags öffnen die Buden und Fahrgeschäfte von 11 bis 20 Uhr. Die Kindereisenbahn fährt montags bis sonnabends in der Zeit von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr durch die Innenstadt.