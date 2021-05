Stealthing (engl.: Heimlichtuerei) nennt es sich, wenn ein Sexualpartner sein Präservativ heimlich und ohne Einwilligung des anderen Partners entfernt und trotzdem den Geschlechtsakt ausübt. Das genau verbarg sich hinter dem Stichwort „Vergewaltigung“, unter dem am Donnerstag eine Verhandlung im Delmenhorster Amtsgericht stattfand. In diesem Fall beschuldigt eine Prostituierte ihren Freier, während eines Stellungswechsels hinter ihrem Rücken das Kondom abgezogen und danach in ihr ejakuliert zu haben. Zu einem Urteil kam es allerdings noch nicht.

Vor Gericht beschrieb die Frau, dass sie mit dem 36-jährigen Angeklagten einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt habe. Sie arbeitete zum Tatzeitpunkt am 22. September 2019 in einem Delmenhorster Nachtclub. Bevor die beiden sich zurückzogen, habe sie ihm gesagt, dass sie ausschließlich geschützten Geschlechtsverkehr ausübe. Das Kondom hätte sie ihm im Bett selbst übergezogen. Während des Geschlechtsaktes kam es zu einem Stellungswechsel. Der Angeklagte befand sich nun hinter dem Opfer. Kurz danach habe er ejakuliert. Als sie sich umdrehte, habe sie das Kondom neben seinem Bein auf dem Bett liegen sehen.

Auf Nachfrage des Richters betonte sie, dass das Kondom nicht gerissen sei. Der Freier habe bezahlt und auch keine Praktiken von ihr verlangt, die nicht zuvor abgesprochen worden waren. Ob er betrunken gewesen sei, konnte sie nach eigener Aussage nicht einschätzen.

Die Klägerin sagte aus, dass sie ihren Freier zur Rede stellen wollte, nachdem sie das Kondom im Bett habe liegen sehen. Ihrer Aussage nach habe er daraufhin behauptet, sich selbst nicht erklären zu können, wie das Kondom sich lösen konnte. Sie habe Angst gehabt, schwanger zu sein oder sich infiziert zu haben. Deswegen fragte sie ihn, ob er sich an den Kosten der „Pille danach“ beteiligen wolle. Doch da habe er nur gelacht und gesagt, dass das ihr Berufsrisiko sei. Das sah die Klägerin anders: Berufsrisiko sei, ihrer Meinung nach, wenn das Kondom reißt oder tatsächlich abrutscht, aber nicht, wenn jemand das Kondom absichtlich abzieht. Von seiner Aussage habe sie sich provoziert gefühlt und die Polizei gerufen. Bei anschließenden Untersuchungen stellte sich heraus, dass die Frau weder schwanger noch infiziert war. Dennoch sei ihr dazu geraten worden, die „Pille danach“ zu kaufen.

Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen, und sein Verteidiger beschränkte sich darauf, der Klägerin Fragen zu stellen, zum Beispiel, ob das Kondom vielleicht zu groß gewesen sein könnte. Das verneinte die Klägerin allerdings.

Außerdem trat noch eine Frau als Zeugin auf, die zum fraglichen Zeitpunkt den Thekendienst in der Nachtbar übernommen hatte. Sie habe das Geschrei des Klägerin gehört und dass diese gerufen habe, die Polizei holen zu wollen. Der Angeklagte hingegen sei ruhig gewesen, habe sich noch etwas zu trinken bestellt und ausgesagt, er könne nichts dafür, wenn sich das Kondom löst. Der Richter fragte, ob sie mitgekriegt habe, dass die Prostituierte und der Freier vorher über Verhütung gesprochen hätten. „Nein, aber in dem Nachtclub hängen überall Schilder, dass man Kondome benutzen muss“, sagte die Zeugin aus. „Allerdings kenne ich die junge Frau nicht. Von daher weiß ich nicht, ob sie Ausnahmen macht.“

Eine weitere Zeugin, eine Polizistin, bestätigte, dass schon an der Tür zum Nachtclub auf die Kondompflicht hingewiesen werde. Auf Nachfrage des Richters habe sie keinen Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussage des Opfers: „Es ist alles schlüssig.“

Ein weiterer Polizist soll bei der Fortsetzung der Verhandlung am 6. Mai als Zeuge aussagen.

Zum Hintergrund

Strafrichter Holger Jurisch fasste zu Beginn der Verhandlung die juristische Geschichte des Stealthing zusammen. Bereits vor einem Jahr habe eine andere Frau einen Mann wegen dieses Vorgehens angeklagt. Das Berliner Kammergericht hatte dieses Vorgehen als sexuellen Übergriff gewertet. „Schade, dass wir das nicht Vergewaltigung nennen dürfen“ hatten die Richter laut Jurisch damals konstatiert. Offenbar war dies nicht möglich gewesen, weil die Vorinstanzen diesen Tatbestand nicht angewendet hatten. Im vergangenen November sprach das Amtsgericht Kiel einen anderen Angeklagten frei, weil er nach dem Stealthing nicht ejakuliert hatte. Das Oberlandesgericht Schleswig hob den Freispruch vor wenigen Wochen auf, weil Stealthing unabhängig vom Samenerguss ein sexueller Übergriff sei. Denn auch ohne Samenerguss könne es zu Schwangerschaft oder Ansteckung mit einer sexuell übertragbaren Krankheit kommen. Außerdem stelle bereits der ungeschützte Geschlechtsverkehr und nicht erst der Erguss die sexuelle Handlung gegen den Willen des Opfers dar.

Zum Strafmaß steht im Strafgesetzbuch, Paragraf 177: „Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“