Die erste Mondlandung, das Woodstock-Festival – 2019 galt als großes Jahr der 50-jährigen Jubiläen. Allerdings ist in dem ganzen Trubel ziemlich untergegangen, dass 1969 auch die Geburtsstunde des Spaghettieises schlug. In der Eisdiele seines Vaters in Mannheim kam der damals erst 17 Jahre alte Dario Fontanella auf die Idee, Vanilleeis durch eine Spätzlepresse zu drücken, die er vorher 15 Minuten lang ins Eisfach gelegt hatte. Und um die Illusion perfekt zu machen, garnierte er die so entstandenen Eisfäden mit Erdbeersauce und geraspelter weißer Schokolade. Weil dem Spaghettieis damals allerdings niemand eine große Zukunft vorhersagte, verzichtete der Erfinder darauf, seine Kreation patentieren zu lassen. Ein Fehler, wie sich inzwischen gezeigt hat.

Womit wir beim Thema wären: Eis. Eine für viele Menschen hoch emotionale Angelegenheit – nicht nur, was die verschiedenen Geschmacksrichtungen angeht. Denn auch die Eiscafés waren im ausgehenden 20. Jahrhundert wahre Sehnsuchtsorte, Verheißung von Urlaub, Sonne und Dolce Vita in der tristen norddeutschen Tiefebene. Die Kult-Eisdiele meiner Jugend etwa hieß „Arcobaleno“ („Regenbogen“), mit der ich weit mehr verbinde als „Drei-Kugeln-Zitrone-Pistazien-Aprikose-in-der-Waffel.“ Und was sind wir als Kinder gerannt, wenn Eismann „Casalino“ um die Ecke bog und in unserer Straße vorfuhr.

„Mit Hilfe einer guten Küchenmaschine ist es heute kein Problem mehr, auch selbst Eis herzustellen“, sagt Claudia Kay, Ernährungsexpertin im Regionalen Umweltzentrum Hollen. Gefrorene Früchte, Sahne, etwas Zucker, gegebenenfalls einige Eigelb, mehr braucht es nicht, um gute Ergebnisse zu erzielen. Damit das Eis schön cremig wird und nicht die Eiskristalle den Geschmack zerstören, empfehlen Kay und ihre Kollegin Carolin Krallmann allerdings, die Masse im gefrorenen Zustand noch mal kurz mit der Küchenmaschine durchzurühren. Zudem sei auch beim Eis gerade ein deutlicher Trend zu weniger Zucker und frischen Zutaten zu erkennen. „Mit einer Mischung aus Früchten und Kräutern wie Erdbeere-Basilikum, Zitrone-Rosmarin oder Himbeere-Minze sind auch viele eigene trendige Kreationen denkbar“, erklären die RUZ-Mitarbeiterinnen. Zum „Eis des Jahres 2020“ kürte der Branchenverband übrigens „Goldene Milch“, eine Variation der Sorte Fior di latte, ergänzt mit Kurkuma und Ingwer. Der Kollegin fällt in diesem Zusammenhang auch das Spreewälder Gurkeneis ein, für das sie sich nach anfänglicher Skepsis doch sehr erwärmen konnte: „Meeeega!“

Eine Statistik aus dem Jahr 2016 weist Stracciatella als Lieblingseis der Deutschen aus, dicht gefolgt vom klassischen „Fürst-Pückler-Trio“ Schokolade, Vanille, Erdbeer. Mit einem Pro-Kopf-Konsum von rund acht Litern Speiseeis pro Jahr, also einem zu vier Fünfteln gefüllten Wassereimer, liegt Deutschland etwa im Mittelfeld. Die Finnen verzehren rund 14,5 Liter Speiseeis pro Jahr, die US-Bürger immerhin noch 13 Liter, während die Franzosen nur auf fünf Liter kommen.

Und wer hat's erfunden? Die Chinesen. Glaubt man den Quellen, war Speiseeis aber auch in der griechischen und römischen Antike bereits verbreitet, ehe die Kreuzfahrer im arabischen Raum eine „Scherbet“ genannte Mischung aus Fruchtsiprup und Schnee kennenlernten. Marco Polo stieß in China auf eine Mischung aus Schnee und Salpeter, und auch die ersten amerikanischen Präsidenten schwörten wohl auf die Eismaschinen ihrer Zeit. Einen wichtigen Meilenstein für die Popularisierung der Eiscrème markiert schließlich das Jahr 1876, als Carl von Linde den Kühlschrank erfand und es endlich nicht mehr jener Eiskeller bedurfte, in denen die Grundzutaten über Jahrhunderte bis in den Sommer hinein gelagert wurden.

Dass es exotische Sorten wie Münchner Weißwursteis, Bier- oder Senfeis nicht ins Repertoire der örtlichen Eisdielen geschafft haben, wird unterdessen seine Gründe haben.