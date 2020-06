Als Duo Wilma und Kurt haben die Bremer Klinikclowns Julia Wiegmann und Christian Braun (von rechts) die Mieter des Delmenhorster Bauvereins bei einer Straßenshow unterhalten. (TAMMO ERNST)

Ein „buntes Spektakel mit eiskalter Versuchung“ hatte der Bauverein Delmenhorst seinen Mietern im Schanzengarten und im Klostergarten für Donnerstag und Freitag versprochen. „Vielleicht kommt ein alter Eisladen auf dem Fahrrad“, vermutet Astrid Regele. Ihre Mutter lebt in einer der Wohnungen der Vermietungsgenossenschaft. Ganz falsch lag sie mit der Eisladen-Idee nicht.

Schon von weitem ist das Tuckern des Eiswagens von Stephan Pauli aus Heide zu hören. Es gießt in Strömen, schon den zweiten Tag in Folge. Von einem erfrischenden Sommerregen kann also nicht die Rede sein. „Aber das Eis schmeckt so gut, da denkt man gar nicht mehr daran, wie kalt es heute ist“, begründet Reiner Fulst vom Vorstand des Bauvereins die Tatsache, weswegen er der eiskalten Versuchung nicht widerstehen kann. Und auch gut 20 Mieter stehen auf dem Parkplatz vor ihrer Wohnung und gönnen sich die eine oder andere Kugel.

Doch plötzlich taucht ein Mann mit blau-weiß gestreiften Hemd, bunten Tüchern und einer roten Nase auf. Er ruft: „Wilma?“ Nach dem dritten oder vierten Ruf kommt sie. Ebenfalls ein gestreiftes Hemd und eine rote Nase. Wilma und Kurt heißen in Wirklichkeit Julia Wiegmann und Christian Braun. Sie gehören zu den Bremer Klinikclowns. Nicole Zakrzewski, die beim Bauverein für den Mietertreff und die Mitgliederbetreuung zuständig ist, hat sie nach Delmenhorst geholt.

„Normalerweise bieten wir beim Mietertreff Spiele, Bewegung und Qi Gong und viele andere Möglichkeiten an“, erläutert Fulst. „Aber wegen Corona geht das nicht. Der Altersdurchschnitt unserer Mieter liegt bei über 60 Jahren. Sie sind sehr diszipliniert und halten sich an die Corona-Regeln.“ Das bestätigen auch die Mieterinnen Helga Kull (89), Inge Kohlwy (82) und Ursula Heuermann (79). „Wir waren immer zu Hause“, sagt Kohlwy. „Wir haben die Zeit trotzdem ganz gut überstanden.“ Und Kull fügt hinzu: „Ich habe auch zu Hause immer etwas zu tun.“

Dennoch sind Wilma und Kurt eine willkommene Abwechslung. Akrobaten können selbst die schwierigste Artistik so aussehen zu lassen, als ob sie ganz einfach wäre. Die Komik der beiden Klinikclowns hingegen besteht aus dem genauen Gegenteil: Ohne Wilmas Hilfe kann Kurt einfach nicht von seiner Trittleiter steigen. Dabei reicht ihm die Leiter nicht einmal bis zur Schulter.

Nun sollen aber auch die anderen Bewohner etwas von der Einlage haben. Nicht alle sind auf den Parkplatz gegangen. Also gehen die Clowns dorthin, wo die Mieter sie von ihren Balkons aus sehen können. Wilma legt einen Kescher in eine Schale mit Flüssigkeit und als sie ihn rausholt und losmarschiert, folgen ihr tausende Seifenblasen.

Leider müssen die beiden Klinikclowns auf ihrem Weg zu den anderen Bewohnern über einen Zaun steigen. Fast wäre Kurt an ihm gescheitert. Doch schließlich schafft er es, auf den Zaun zu klettern. Er fuchtelt mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten und zu verhindern, dass er in die Tiefe stürzt – immerhin gut 30 Zentimeter! Wilma eilt ihm wieder zu Hilfe und dennoch fällt Kurt in einen Rhododendronbusch. Wieder folgt eine dramatische Rettungsszene, die eine der amüsierten Zuschauerinnen als „sehr lustig“ bezeichnet. Der frisch Gerettete gibt sich entrüstet: „Lustig? Ich gebe dir gleich lustig, Ursel“, ruft er und stürzt auf sie zu. Doch Ursel ist wehrhaft und hält ihm sofort zwei spitze Regenschirme entgegen. Kurt strauchelt zurück, als ob es sich bei den Schirmen und ernstzunehmende Waffen handelt.

Die nächste Aufgabe, die sich die beiden Helden stellen, ist wirklich zum Scheitern verurteilt. Sie wollen einer Frau, die sie auch einfach Ursel nennen, Clownsnasen überreichen. Doch trotz Trittleiter und Kescher erreichen sie Ursels Balkon ganz oben in dem dreigeschossigen Haus nicht. Stattdessen bekommt sie ein Ständchen. Wilma und Kurt singen „Die Gedanken sind frei“ für sie. Ein paar Zuschauer, die gefolgt sind, singen sogar mit.

Zum Schluss dürfen sich auch die beiden Clowns am Eiswagen bedienen lassen. Schleckend erzählen sie, dass sie das Büro der Bremer Klinikclowns in ein Studio verwandelt haben. Damit die Kinder trotz Coronakrise ihre Helden sehen können, haben die Bremer Klinikclowns Youtube-Filmchen gedreht. Und dann gibt es noch ein Lob für den Eismann: „Schon echt erfrischend so ein Eis“, sagt Julia Wiegmann, ohne aus ihrer Wilma-Rolle zu fallen: „Gerade bei dieser Kälte.“