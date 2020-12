Im ehemaligen Euronics-Markt am Westring in Wildeshausen entsteht das Impfzentrum für den Landkreis Oldenburg. (Martin Siemer)

Jetzt ist auch das Krankenhaus Johanneum von Covid-19-Infektionen betroffen. In der Klinik werden auch Corona-Patienten behandelt. Am Wochenende wurden aufgrund vereinzelter Ausbrüche umfangreiche Testungen bei Patienten und Krankenhauspersonal durchgeführt. Insgesamt wurden 54 Patienten und 52 Mitarbeiter von zwei Stationen abgestrichen. Davon sind jeweils zehn Patienten und zehn Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet, teilt der Landkreis Oldenburg mit.

„Unsere Covid-Isolierstation ist nahezu voll belegt, und die Intensivkapazitäten sind seit November mehr als ausgereizt“, erklärte Hubert Bartelt, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses Johanneum, am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Das Krankenhaus verfügt planmäßig über fünf Intensivbetten. Diese sind seit Wochen mit Patienten belegt, die eine intensivmedizinische Beatmung benötigen. Die Pflege dieser Patienten ist nach geltenden Standards besonders aufwendig. Um trotz der aufwendigen Behandlung der Covid-Patienten auch weiterhin die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten, hat das Krankenhaus seine Schutzmaßnahmen verstärkt.

Zu den Maßnahmen, die in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg verfügt wurden, gehört das Zurückfahren des normalen Krankenhausbetriebs. „Notwendige Operationen und Notfallbehandlungen werden weiterhin durchgeführt“, betont Alexander Terzic, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Johanneum. Das bisher eingeschränkte Besuchsverbot gilt nun generell. Von dem Besuchsverbot ausgenommen sind nur werdende Väter und Angehörige von Palliativpatienten. Darüber hinaus werden alle stationären Patienten bei Aufnahme sowie anlassbezogen abgestrichen. Auch das Krankenhauspersonal wird weiterhin regelmäßig auf eine mögliche Covid-19-Infektion getestet.

Derweil laufen die Vorbereitungen für das geplante Impfzentrum in Wildeshausen. Es entsteht im ehemaligen Euronics-Elektronik-Markt am Westring in Wildeshausen. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat das von der Kreisverwaltung vorgelegte Konzept für ein kreisweites Impfzentrum genehmigt und gleichzeitig eine Einsatzverfügung für den Betrieb übermittelt. „Wir haben jetzt Planungssicherheit und können mit der operativen Arbeit der Umsetzung loslegen“, sagt Landrat Carsten Harings.

Der Standort am Westring wurde wegen der vorhandenen guten Infrastruktur gewählt. Das Gebäude biete vielfältige Möglichkeiten, verfüge über die erforderliche Ausstattung, ist gut erreichbar und hält entsprechend Parkplätze vor, teilt die Kreisverwaltung mit. Zuständig für die Errichtung und auch für den Betrieb des Impfzentrums wird der Malteser Hilfsdienst, Bezirk Oldenburg-Nord, sein. „Wir haben schon in der Flüchtlingskrise sehr gut zusammengearbeitet und kennen uns. Das macht es einfacher und effektiver für alle Seiten“, sagt Harings.

Drei Impfstraßen geplant

Für das Impfzentrum sind in der letzten Ausbaustufe drei sogenannte Impfstraßen vorgesehen. Das bedeutet, dass gleichzeitig zwölf Personen geimpft werden können. Pro Impfstraße sollen am Tag theoretisch innerhalb von acht Stunden 160 Personen geimpft werden. Als eine Engstelle könnte sich das vorgelagerte, persönliche Impfgespräch mit einem Arzt erweisen. Denn bevor es zur Impfung kommt, werden in diesem Vier-Augen-Gespräch zwischen Arzt und zu impfender Person offene Fragen beantwortet und letztendlich die Entscheidung getroffen, ob geimpft wird oder nicht. „Und solch ein Gespräch lässt sich nicht auf einen festen zeitlichen Rahmen abstecken. Darum ist die tatsächliche Anzahl der täglichen Impfungen eher theoretischer Natur“, schreibt Oliver Galeotti, Pressesprecher des Landkreises.

Zu dem festen Impfzentrum am Westring erfolgt gleichzeitig der Aufbau von zwei mobilen Impfteams, die in Einrichtungen vor Ort zum Einsatz kommen. Wer wann geimpft wird, entscheidet aber nicht die Kreisverwaltung, sondern das Land Niedersachsen. Impfstoffbeschaffung, Impflogistik und auch das Terminmanagement für die landesweiten Zentren werden einheitlich durch das Land organisiert. Das Impfzentrum soll zunächst bis zum 30. Juni 2021 einsatzbereit bleiben. Eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2021 ist jedoch möglich.

Am vergangenen Wochenende verzeichnete das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg weitere 64 Covid-19-Infektionen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 1838. In Quarantäne befinden sich aktuell 530 Menschen. 1572 Personen gelten als wieder genesen. Der Inzidenzwert lag am Montag bei 94,7.